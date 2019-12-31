Мнение: Агент «Зевс»: Украина как Голливуд

На оккупированных территориях Украины каждый день ловят людей, рассказал освобожденный сегодня украинец Максим Теорентер, который провел в плену четыре года.

"Каждый день там ловят людей. Жить людям невозможно. Все недовольны. Украина — это как Голливуд! Вы не представляете… Приезжаешь сюда — будто в Голливуд попал", — говорит Теорентер.

По словам украинца, все время, проведенное в плену, ему приходилось бороться за свою жизнь и за свою честь.

"Поверьте, у нас хотят забрать эту честь и эту свободу. Очень сложно там, нас там очень не любят", — сказал Теорентер.

https://news.liga.net/politics/news/kajdyy-den-tam-lovyat-lyudey-osvobojdennyy-iz-plena-ukrainets — цинк

За вашу и нашу свободу!

А теперь о том, за что сидел Теорентер.

31 октября 2016 года Верховным Судом Донецкой Народной Республики вынесен обвинительный приговор жителю г. Красный Лиман гр. Теорентеру Максиму Александровичу. Согласно решению Верховного Суда ДНР за совершение преступлений, предусмотренных ст. 322 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» УК ДНР и ч.2 ст. 256 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК ДНР, Теорентер М.А. приговорен к 14 годам лишения свободы.

Справка: Теорентер Максим Александрович,07.101981 г.р., уроженец г. Красный Лиман, Донецкой области. Место работы: директор отделения по г. Красный Лиман ООО «Донбассэко». В 1999 году окончил ОСШ № 2 г. Красный Лиман. Затем поступил в Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта, который окончил в 2003 году. Далее, около 7 лет занимал должности от тренера до директора различных спортклубов г. Донецка. В связи с событиями мая 2014 года переехал в г. Красный Лиман. С 2002 Теорентер М.А. – мастер спорта по американскому футболу. Выступал за команду «Донецкие скифы». В 2013 году стал чемпионом Украины по греплингу.

В ходе следствия, Следственным отделом МГБ ДНР установлено, что зимой 2014 года Теорентер М.А. для оформления пропуска в зону АТО выехал в разрешительный центр г. Артемовск, где был задержан сотрудниками СБУ и доставлен в городской отдел милиции г. Артемовска. В отделе милиции один из сотрудников СБУ объяснил Теорентеру М.А., что он числится в базе СБУ как «сепаратист», является бойцом батальона «Оплот» и участвовал в референдуме 11 мая 2014 года. Следует отметить, что указанная сотрудниками СБУ информация действительности не соответствует. Впоследствии, угрожая Теорентеру М.А. уголовной ответственностью за «сепаратизм», сотрудники СБУ склонили его к сотрудничеству. Оформив подписку о негласном сотрудничестве с органами СБУ, Теорентер М.А., видимо руководствуясь спортивным прошлым, выбрал себе агентурный псевдоним «Зевс».

В период с февраля 2014 года по декабрь 2015 года Теорентер М.А. по заданию сотрудников СБУ, периодически посещал г. Донецк, где осуществлял сбор данных о высокопоставленных чиновниках ДНР и передавал их в адрес украинской стороны. Так, в один из визитов в г. Донецк Теорентер М.А. встретился со своим знакомым, который работал администратором в стрелково-развлекательном комплексе «Артемида». В ходе дружеского общения Теорентеру М.А. стало известно, что данный комплекс периодически посещает Глава ДНР Захарченко А.В. После передачи данной информации в СБУ, Теорентер М.А. получил предложение по организации покушения на Главу ДНР. Кроме того в случае успеха Теорентеру М.А. пообещали денежное вознаграждение в сумме 100 000 долларов США.

В ходе подготовки к покушению, Теорентер М.А. по заданию кураторов из СБУ, поручил знакомому осуществить фотосъемку внутренних помещений «Артемиды». После передачи фотографий, сотрудники СБУ отработали задание Теорентеру М.А. по размещению в помещении банного комплекса СВУ, замаскированного под батарею электрического обогревателя. Впоследствии сотрудники СБУ передали Теорентеру М.А. уже готовое СВУ, которое он должен был разместить в «Артемиде», и аванс в сумме 10 000 долларов США.

28.04.2016 года Торентер М.А. был задержан сотрудниками МГБ ДНР при попытке передачи СВУ одному из своих сообщников.

http://voicesevas.ru/news/27145-v-dnr-rassekretili-lichnost-diversanta.html — цинк

В целом это конечно не Голливуд, а продукция студии "Асилум", которая ясно дает понять, почему "их" там очень не любят.

Источник: Colonel Cassad

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