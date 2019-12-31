Володин ответил на заявление посла США в Польше

Такую точку зрения высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление американского посла в Варшаве Джорджетт Мосбахер о том, что истинными виновниками Второй мировой войны были Адольф Гитлер и Иосиф Сталин.
«Когда мир стоял на грани пропасти – никому из руководства США даже в голову не могло прийти поставить рядом Гитлера и Сталина. Советский Союз понес невосполнимую утрату, более 27 млн погибло в той войне, США и Британия потеряли 850 тысяч солдат и офицеров. Несмотря на идеологические различия государств наши деды плечом к плечу, вместе, освобождали мир от фашизма. Необходимо об этом помнить и чтить их память», – подчеркнул Володин.
При этом председатель Госдумы обратил внимание на тот факт, что никто не считал Сталина тираном, когда с ним в Ялте за один стол сели Черчилль и Рузвельт и обсуждали послевоенное устройство мира. «История расставила все по своим местам. Сегодня ее пытаются цинично переписать и извратить все то, что происходило 80 лет назад. Это недопустимо и оскорбительно для нас, чьи деды остались лежать в земле европейских стран, отдав свою жизнь за будущее Европы и всего мира. Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде чем направлять посла в страну интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать», – резюмировал спикер.
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Последнее: Такую точку зрения высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление американского посла в Варшаве Джорджетт Мосбахер о том, что истинными виновниками Второй мировой войны были Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. «Когда мир стоял на грани пропасти – никому из руководства США даже в голову не могло прийти поставить рядом Гитлера и Сталина. Советский Союз понес […]
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