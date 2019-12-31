Гончарук заявил, что гривна продолжит укрепляться в 2020 году

Премьер-министр Алексей Гончарук в интервью телеканалу «Украина 24» 30 декабря заявил, что тенденция к укреплению гривны сохранится в 2020 году. Об этом сообщает «Сегодня».

По его мнению, это произойдет благодаря тому, что у граждан и бизнеса возвращается доверие к государству.

Нынешнее ослабление курса премьер считает ситуативным.

«Мы связываем это небольшое ослабление гривны перед самым Новым годом со спекулятивным спросом. То есть, традиционно, перед Новым годом, люди меняют доллар, покупают гривну для того, чтобы купить какие-то подарки или иным образом потратить деньги», – добавил Гончарук.

28 декабря курс гривны к доллару США снизился на 40 копеек – с 23,29 грн/$ до 23,69 грн/$. 30 декабря курс составил 23,68 грн/$.

На сайте НБУ сообщается (.xls), что средний курс гривны к доллару США в ноябре 2018 года составлял 27,93 грн/$, в ноябре 2019 года – 24,37 грн/$.

В Нацбанке заявляли, что укрепление гривны – это «естественный процесс» при плавающем курсообразовании.

Агентство Bloomberg 20 декабря сообщало, что гривна в 2019 году стала лидером по темпам укрепления в мире. С начала года она укрепилась на 19%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Премьер-министр Алексей Гончарук в интервью телеканалу «Украина 24» 30 декабря заявил, что тенденция к укреплению гривны сохранится в 2020 году. Об этом сообщает «Сегодня». По его мнению, это произойдет благодаря тому, что у граждан и бизнеса возвращается доверие к государству. Нынешнее ослабление курса премьер считает ситуативным. «Мы связываем это небольшое ослабление гривны перед самым Новым […]