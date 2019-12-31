В ООН и ОБСЕ отреагировали на обмен удерживаемыми лицами, Украина и РФ подписали контракт по транзиту газа. Главное за день

В ООН и ОБСЕ отреагировали на обмен удерживаемыми лицами

29 декабря возле контрольного пункта въезда/выезда «Майорское» в Донецкой области состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в формате «76 на 124».

После обмена освобожденных украинских военных доставили в Главный военно-медицинский клинический центр «Главный военный госпиталь» в Киеве. 64 из 76 украинцев находятся в клинической больнице «Феофания». Заместитель главного врача больницы Андрей Строкань сказал, что большинство останется там на новогодние праздники.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО и призвал к дальнейшему выполнению Минских соглашений.

В мониторинговой миссии ОНН по правам человека в Украине заявили, что приветствуют обмен удерживаемыми лицами. В ООН добавили, что передача на временно оккупированные территории Донбасса пятерых бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут» затруднит рассмотрение дела Майдана.

Украина подписала контракт на транзит газа в Европу из РФ на пять лет

Глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон сообщил, что переговоры о новом договоре на транзит российского газа через украинскую территорию длились в Вене четверо суток и завершились сегодня около 6.00. Он не сообщил об их результатах.

Заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина сообщил, что Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах «Газпрома» оплатить штраф Антимонопольного комитета Украины.

Кабинет Министров Украины позволил НАК «Нафтогаз України» подписать два договора с российским «Газпромом».

Вечером премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина подписала контракт на транзит газа в Европу из РФ на пять лет, который может быть продлен еще на 10 лет.

Кравцов решил уйти с поста главы «Укрзалізниці»

Глава правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов обратился к наблюдательному совету компании с просьбой прекратить его контракт связи с переходом на работу в публичном государственном секторе. Подробнее о своем решении Кравцов пообещал рассказать после принятия всех формальных решений.

Суда трубоукладчика «Северного потока – 2» Allseas мобилизованы для работы на других объектах

В компании Allseas, суда которой остановили укладку труб газопровода «Северный поток – 2» после введенных США санкций, сообщили, что не будут продолжать строительство российского проекта. Строительный флот компании демобилизован для подготовки к работе на других объектах, сообщили в пресс-службе.

Украина договорилась с General Electric о покупке еще 40 локомотивов

«Укрзалізниця» заключила с американской корпорацией General Electric второй договор на закупку 40 локомотивов. «Первая партия локомотивов, их было 30, уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность. Они выполняют около 20% всей грузовой работы. По нашим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 млн грн», – рассказал Кравцов.

В Судане 29 сотрудников спецслужб приговорили к смертной казни за убийство учителя

В Судане суд административного центра штата Кассала приговорил 27 сотрудников Национальной разведывательной службы к смертной казни через повешение из-за убийства учителя. Еще два правоохранителя получили аналогичный приговор, но в другом городе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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