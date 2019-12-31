Украина, Россия и Евросоюз подписали газовый контракт – Гончарук

30 декабря Украина, Россия и Евросоюз подписал газовый контракт. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Премьер-министр Алексей Гончарук в интервью телеканалу «Украина 24» 30 декабря заявил, что тенденция к укреплению гривны сохранится в 2020 году. Об этом сообщает «Сегодня». По его мнению, это произойдет благодаря тому, что у граждан и бизнеса возвращается доверие к государству. Нынешнее ослабление курса премьер считает ситуативным. «Мы связываем это небольшое ослабление гривны перед самым Новым […]