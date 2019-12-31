Египетский диетолог перечислил ключевые преимущества употребления клубники для мужчиy

31.12.2019, 0:04, Разное

Диетолог из Египта Ахмет Сабри назвал главные преимущества употребления клубники для мужского пола. При этом акцент был сделан только на свойствах ягоды, повышающих сексуальную производительность.
Как известно, клубника обладает не только хорошим вкусом, но и большим количеством полезных микроэлементов. По мнению эксперта в сфере терапевтического питания Ахмета Сабри, данный продукт особенно полезен для представителей сильного пола, так как он повышает либидо благодаря антиоксидантам, минералам и различным веществам, вроде калия, кальция, железа, серы и натрия. Кроме улучшенной фертильности ягода хорошо влияет и на психическое здоровье, а клетчатка и жидкости, находящиеся в ней, повышают жизненную энергию.

Мужчины, страдающие от перепадов кровяного давления, должны также употреблять клубнику. Продукт способствует улучшению здоровья глаз и зубов. Для женщин клубника полезна прежде всего из-за свойства сопротивления возрастным изменениям, ввиду содержания аскорбиновой кислоты и коллагена.



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Последнее: Диетолог из Египта Ахмет Сабри назвал главные преимущества употребления клубники для мужского пола. При этом акцент был сделан только на свойствах ягоды, повышающих сексуальную производительность. Как известно, клубника обладает не только хорошим вкусом, но и большим количеством полезных микроэлементов. По мнению эксперта в сфере терапевтического питания Ахмета Сабри, данный продукт особенно полезен для представителей сильного […]

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