CNN — в 2019 году Путин проявил себя в «глобальной битве идей»

В уходящем году российский президент Владимир Путин подавал пример авторитарным лидерам в «глобальной битве идей», пишет CNN. Кроме того, за 2019 год Путин, по мнению американских журналистов, сумел превратить Россию в «лидера авторитарных технологий».



Reuters

С точки зрения «глобальной битвы идей» у президента РФ Владимира Путина был знаменательный год, передаёт CNN.

Ещё в июне Путин объявил о «смерти либерализма». Казалось, данные измышления были призваны вызвать споры в преддверии саммита G20 в Осаке, Япония. Однако в последующие месяцы Путин «продолжил подавать пример авторитарным лидерам».

Взять, к примеру, политику российского лидера в отношении оппозиции. Летом Москву накрыла волна оппозиционных протестов, казалось, несанкционированные митинги и одиночные пикеты набирают обороты. Однако задержание ведущих российских оппозиционеров и массовые аресты позволили избежать развития протестного движения, схожего по масштабам с ситуацией в Гонконге.

Кроме того, Кремль продемонстрировал готовность усилить контроль над россиянами на просторах интернета. Так, в мае Путин подписал закон о новых мерах, направленных на создание так называемого «суверенного интернета», способного функционировать независимо от остального мира. В ноябре вступление закона в силу утвердило Россию в роли «лидера авторитарных технологий».

На международной арене российский лидер нашёл общий язык с рядом других авторитарных лидеров. В частности, в противостоянии президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина из-за решения Белого дома блокировать участие компании Huawei в создании сети 5G на территории соединённых Штатов Путин поддержал последнего.

В сентябре Путин принял у себя президента Венесуэлы Николаса Мадуро в знак поддержки латиноамериканского коллеги. Уже в следующем месяце он совершил визиты в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. А в октябре встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, где подписал меморандум о взаимопонимании относительно будущего Сирии, где Путина ждал «крупнейший внешнеполитический триумф» за 2019 год.

Однако, как отмечает CNN, это во многом стало последствием внезапного вывода американских войск из страны и отказом от дальнейшей поддержки курдов. Хотя в Сирии остаётся небольшой американский «миротворческий контингент», в то же время при довольно масштабном присутствии российских войск у власти в стране надёжно закрепился Башар Асад.

Тем не менее, это не означает, что в уходящем году Путин всегда был на высоте. Так, в августе ситуацию омрачил взрыв на полигоне под Архангельском, причины которого до сих пор остаются неизвестны.

Кроме того, не затихает конфликт на востоке Украины. В декабре Путин отправился в Париж на переговоры со своими коллегами из Германии, Франции и Украины, в надежде положить конец противостоянию.

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