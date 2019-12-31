Трамп, Иран и климат — Foreign Policy назвал самые «раздутые» и самые недооценённые темы года

В 2019 года СМИ слишком сильно переживали по поводу негативного влияния Дональда Трампа на «свободный мир», Ирана, «неминуемой смерти Европы» в преддверии выборов в Европарламент, а также потенциально ухода президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как отмечает Майкл Хёрш из Foreign Policy, на этом фоне без должного внимания остались вопросы «нескончаемой войны» Вашингтона, растущей монополии IT-гигантов и климата.



Reuters

В 2019 году СМИ следовали своей традиционной схеме поведения, раздувая одни события и совершенно игнорируя другие, не менее, а порой и более важные сюжеты по всему миру. В своей статье старший корреспондент Foreign Policy Майкл Хёрш рассказал, что это были за истории.

Так, к преувеличенным сюжетам автор относит влияние президента США Дональда Трампа — как на Америку, так и на весь «свободный мир». По словам журналиста, глава Белого дома провёл очередной год в попытках нанести как можно больший ущерб этому миру, «в особенности Украине». Однако после трёх лет пребывания Трампа у власти уже стало ясно, что влияние президента США, в том числе и негативное, имеет свои границы. Особенно ярко это продемонстрировала палата представителей конгресса США, сделав действующего лидера третьим в истории президентом, которому объявляли импичмент.

Как отмечает Хёрш, угроза затеянных Трампом торговых войн была, пожалуй, самой обсуждаемой темой 2019, однако экономические прогнозы на конец года выглядят довольно позитивными. Несмотря на импичмент и опасения относительно новых конфронтаций за рубежом, на международной арене обошлось без новых крупных кризисов, хотя, возможно, терпение Северной Кореи в переговорах с Вашингтоном стремительно подходит к концу.

По мнению автора статьи, одной из новых тем 2020 года станет «нормализация трампизма», а вместе с ней и возможная стабилизация. «Как и человек, который в конце концов привыкает жить с хронической, но не смертельной болезнью, так и международная система может научиться жить с 45-ым президентом и его неонационалистическими спутниками», — комментирует Майкл Хёрш.

Второй темой журналист называет Иран. Мало какие СМИ обратили внимание, что главной угрозой стабильности на Ближнем Востоке в 2019 году был не Иран, а союзник США по НАТО — Турция, начавшая свою военную операцию в Сирии. Тегеран же, несмотря на то, что его обвинили в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии, практически ни в чём не продемонстрировал агрессии в отношении Вашингтона и больше был занят собственными внутриполитическими беспорядками на фоне возобновлённых американских санкций. Несмотря на это, к середине года по инициативе воинственно настроенного бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона США чуть ли не ввязались в войну с Ираном. Дошло даже до того, что американские сенаторы стали высказывать опасения о повторении сценария с войной в Ираке.

Ещё одной «раздутой» темой 2019 года, по мнению Хёрша, стала «неминуемая смерть Европы». Накануне выборов в Европейский парламент в мае ведущие СМИ наперебой высказывали предположения о том, что правые популисткие силы вот-вот готовы навсегда расколоть ЕС. На деле же выборы лишь продемонстрировали новый плюрализм в Европарламенте, в котором «зелёные» и центристы чувствуют себя вполне неплохо, а правые даже готовы искать общий язык.

Наконец, последним сюжетом, который чрезмерно усердно освещали СМИ, автор статьи называет уход президента Николаса Мадуро. После того как в январе 2019 года председатель Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, СМИ с нетерпением ждали, когда режим Мадуро падёт и демократия «одержит победу». США предвещали, что до конца года с Мадуро будет покончено, но этого так и не случилось.

Говоря об «недооценённых историях» Майкл Хёрш подчёркивает, что на фоне скандала с импичментом СМИ не обратили должного внимания на, можно сказать, беспрецедентный случай: Трамп действительно признался в кое-чем незаконном. Генпрокурор Нью-Йорка заявила, что президент признал, что использовал средства, собранные Donald J. Trump Foundation на его предвыборную кампанию, чтобы расплатиться с долгами. И это — лишь малая часть истории о загадочном финансировании Дональда Трампа, в том числе и из России, на которое спецпрокурор Роберт Мюллер не слишком обратил внимание в рамках расследования «российского дела». Как заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол, «денежный след составляет самую важную часть неотвеченных вопросов».

Также автор статьи обращает внимание, что понятие о «нескончаемой войне» практически полностью исчезло из новостных репортажей. От Афганистана до Ирака, Сирии, Ливии и полуострова Сомали и прочих мест — США и их западные союзники участвуют в сложном «глобальном конфликте, который большинство людей не понимает», с которым не хочет связываться конгресс и который Белый дом и Пентагон превратили в нечто регулярное и постоянное. Однако в этой войне гибнут люди, зачастую абсолютно невинные, только никто не ведёт подсчёт и не пишет о количестве жертв и пострадавших.

Другой сюжет, который недостаточно освещают СМИ, — рост глобальных IT-монополий. Эта тенденция не ускользает от внимания многих обозревателей, тем не менее никто не представляет, что делать со всё более агрессивным поведением на рынке со стороны Facebook, Google и Amazon. В середине года американские власти хотели начать антимонопольное расследование, но ни администрация Трампа, ни Конгресс не хотят давить слишком сильно. Тем временем IT-гиганты продолжают использовать данные своих пользователей как им вздумается.

Последней темой, обделённой вниманием СМИ, по словам автора статьи, являются климатические изменения. После выхода США из Парижского соглашения по климату страны всё ещё не могут договориться по всем пунктам документа. А тем временем «ситуация ухудшается», считает генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас. Из-за глобального потепления горят леса, засухи и потопы приходят туда, где их быть не должно. «И всё же пока весь мир полыхает, лидеры не могут добиться прогресса, и передовиц, которые могут это подтвердить, слишком мало», — заключает Хёрш.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Диетолог из Египта Ахмет Сабри назвал главные преимущества употребления клубники для мужского пола. При этом акцент был сделан только на свойствах ягоды, повышающих сексуальную производительность. Как известно, клубника обладает не только хорошим вкусом, но и большим количеством полезных микроэлементов. По мнению эксперта в сфере терапевтического питания Ахмета Сабри, данный продукт особенно полезен для представителей сильного […]