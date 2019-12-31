В новогоднюю ночь – у главной елки Рыбинска!

Жителей и гостей города приглашают встретить новый год у главной городской елки – на площади им. П.Ф.Дерунова.

Добраться до места празднования можно специально организованными автобусными рейсами. Пиротехнику приносить не нужно – будет большой фейерверк.

В новогоднюю ночь праздничная программа начнется в 23 часа с зажигательных новогодних мелодий. Обязательно в прямом эфире с большого экрана прозвучит поздравление президента РФ и бой курантов, а затем, уже с городской сцены, всех собравшихся поздравят с наступившим 2020 годом Дед Мороз и Снегурочка.

Продолжит праздник концертная программа от лучших творческих коллективов города. В 01:30 небо над площадью осветит новогодний фейерверк. Дискотека под открытым небом продолжится до 03:00.

Для удобства горожан в новогоднюю ночь до площади Дерунова организованы автобусные рейсы из отдаленных от центра города районов.

№ 1. Отправления:

— от ПАТП в 22:10 до Буксирной ул.;

— от ПАТП в 22:58 до пл. Дерунова;

— от Буксирной ул. в 22:57 до ПАТП;

— от пл. Дерунова в 2:00 до Буксирной ул.;

— от пл. Дерунова в 3:30 до Буксирной ул.

Стоимость проезда: 22 рубля.

№ 12. Отправления:

— от ПАТП в 23:10 до пл. Дерунова;

— от Призмы в 22:56 до ПАТП;

— от пл. Дерунова в 2:00 до Призмы;

— от пл. Дерунова в 3:30 до Призмы.

Стоимость проезда: 22 рубля.

№ 36-т. Отправление:

— от остановки «Больница №3» в 22:40, 2:45 до пл. Дерунова;

— от пл. Дерунова в 2:00, 3:30 до остановки «Больница №3».

При этом организаторы праздника напоминают, что приносить и использовать в месте скопления людей пиротехнические изделия запрещено. И просят горожан проявить сознательность ради своей безопасности и безопасности тех, кто будет находиться рядом. В целях антитеррористической безопасности по требованию полиции территория проведения массового мероприятия – площадь Дерунова – будет обнесена ограждениями, вход будет осуществляться через оборудованные проходы.

Пресс-служба администрации города Рыбинска

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