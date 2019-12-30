Наука: В исчезновении неандертальцев «виноват» размер мозжечка

Размер мозга неандертальцев сыграл решающую роль в вымирании вида. Из-за маленького мозжечка предки человека оказались менее приспособленными к окружающей среде по сравнению с Homo sapiens, что привело к их полному исчезновению.

Такие выводы учёные сделали после исследования цифровой модели мозга неандертальцев. Подробности работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Заселение Европы далекими родственниками современного человека произошло около 40 тысяч лет назад. По мнению антропологов, примерно в тот же момент случились радикальные перемены в численности древних родственников человека – неандертальцев. Каким образом вид Homo sapiens заменил их собой, до сих пор не было известно. Новое исследование международной группы из нейробиологов, инженеров и антропологов приблизило разгадку с помощью цифровой реконструкции мозга неандертальца.

Современные технологии создания точных цифровых моделей вымерших видов позволяют на основе известных данных о родственном виде сделать предположение о строении мозга ранее существовавших животных. Создатели такой технологии сравнивали форму мозга двух видов обезьян – бонобо Pan paniscus и обыкновенного шимпанзе Pan troglodytes. При этом они изменяли форму мозга шимпанзе так, что получилась примерная модель мозга бонобо.

Сравнение мозга неандертальца, раннего Homo Sapiens и современного Homo Sapiens.

В новой работе учёные воспользовались опытом коллег. Они измерили форму внутренней поверхности черепа неандертальца и с помощью компьютерного моделирования поместили в него мозг современного человека, при этом изменяя его форму под стать черепу. Оказалось, что модель мозга древнего предка имеет схожие с «современными» размеры, однако отличается по строению отдельных областей. Например, мозжечок, который отвечает за координацию движений, мышечную память и двигательное научение имеет меньший объём, чем в «современном» мозге. Зато зрительная кора, ответственная за восприятие зрительной информации, у древних предков оказалась значительно больше по сравнению с современным человеком.

Это явление учёные связывают с адаптацией затылочной доли мозга неандертальцев к более короткому европейскому световому дню. Также исследователи считают, что рост нейронов затылочной доли мог замедлить или вовсе остановить рост мозжечка у неандертальцев. Такие изменения в строении мозга способствовали снижению адаптации предков Homo sapiens к изменениям окружающего мира.

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Последнее: Размер мозга неандертальцев сыграл решающую роль в вымирании вида. Из-за маленького мозжечка предки человека оказались менее приспособленными к окружающей среде по сравнению с Homo sapiens, что привело к их полному исчезновению. Такие выводы учёные сделали после исследования цифровой модели мозга неандертальцев. Подробности работы опубликованы в журнале Scientific Reports. Заселение Европы далекими родственниками современного человека произошло […]