Звезда Голливуда скоро станет отцом

В своем недавнем разговоре с представителями прессы артист признался, что уже не может дождаться, когда наконец его возлюбленная, певица Кэти Перри, родит ему долгожданного наследника. Звезда «Пиратов Карибского моря» уверен, что в свои 42 года вполне готов снова вжиться в роль отца. Напомним, что у актера уже есть восьмилетний сын от первого брака с Мирандой Керр.
По мнению Блума, из Перри получится замечательная мама. Звезда зарубежного кинематографа отметила, что она прекрасно управляется с детьми.
«Я очень люблю детей, а Кэти умеет ладить с ними просто замечательно. Она сама в душе еще немного ребенок, наверное поэтому она так легко находит в ними контакт. Я это наблюдал уже не раз на каникулах, когда к нам присоединялись ее родные. Так что, я понял, что для нас завести своих чад – просто замечательная идея. И сейчас мы нацелены на это!» – высказалась знаменитость.
Оба артиста хотят воплотить свои планы в жизнь в самое ближайшее время. Певица Кэти Перри неоднократно заявляла, что вполне готова к роли матери. Она даже отложила свадьбу с возлюбленным до тех пор, пока ребенок не появится на свет. Знаменитости считают, что сначала стоит озаботиться пополнением в семье, а уже потом узаконить отношения.
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Последнее: В своем недавнем разговоре с представителями прессы артист признался, что уже не может дождаться, когда наконец его возлюбленная, певица Кэти Перри, родит ему долгожданного наследника. Звезда «Пиратов Карибского моря» уверен, что в свои 42 года вполне готов снова вжиться в роль отца. Напомним, что у актера уже есть восьмилетний сын от первого брака с Мирандой […]
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