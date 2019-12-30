В ДР Конго 18 человек погибли в результате нападения

29 декабря на востоке Демократической Республики Конго в городе Апетина-Сана 18 мирных жителей погибли в результате нападения вооруженной группировки ADF (Allied Democratic Forses). Об этом 20 декабря агентству AFP сообщил чиновник Донат Кибвана, информирует News 24.

Апетина-Сана является одним из наиболее пострадавших от террористов городов.

С начала наступления армии на группировку 30 октября бойцы ADF убили уже более 200 человек.

Мирные жители возмущены происходящим – они обвиняют властей и миротворческие силы ООН в том, что те не могут защитить граждан.

27 декабря протестующие из-за очередного нападения подожгли здание ООН.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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