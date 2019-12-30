Мнение: Про «осквернение ценностей»…

Ну ладно Бабченко, ему – все божья роса… Но вот от Олега Сенцова никак не ожидал, что он будет радоваться за освобожденных воинов, но с оговорками перечеркивающими выдавленную из себя радость . Что обмен – это «торговля интересами страны с врагом», что «страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои сражались»… (отсюда).

Как тут не вспомнить историю капрала Гилада Шалита. Когда солдат попал в плен, Израиль попытался освободить его в рамках спецоперации «Летние дожди». Не получилось.

Тогда Израиль предложил обмен. И освободил капрала, передав Палестине 1027 уголовников, среди которых были и террористы, убившие около 600 израильтян.

Были у Израиля и другие обмены. В 1983 году за 6 израильских солдат Израиль освободил 4830 палестинских заключенных. Два года спустя — 1150 палестинцев за троих израильтян. А в 2004 году тела трех солдат, чтобы их по-человечески похоронить, обменяли на 436 заключенных… (отсюда).

И никто в Израиле не говорил про «осквернение ценностей»… Потому что израильтяне умнее?

Фото отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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