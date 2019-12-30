Мнение: Про «осквернение ценностей»…

Ну ладно Бабченко, ему – все божья роса… Но вот от Олега Сенцова никак не ожидал, что он будет радоваться за освобожденных воинов, но с оговорками перечеркивающими выдавленную из себя радость . Что обмен – это «торговля интересами страны с врагом», что «страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои сражались»… (отсюда).
Как тут не вспомнить историю капрала Гилада Шалита. Когда солдат попал в плен, Израиль попытался освободить его в рамках спецоперации «Летние дожди». Не получилось.
Тогда Израиль предложил обмен. И освободил капрала, передав Палестине 1027 уголовников, среди которых были и террористы, убившие около 600 израильтян.
Были у Израиля и другие обмены. В 1983 году за 6 израильских солдат Израиль освободил 4830 палестинских заключенных. Два года спустя — 1150 палестинцев за троих израильтян. А в 2004 году тела трех солдат, чтобы их по-человечески похоронить, обменяли на 436 заключенных… (отсюда).
И никто в Израиле не говорил про «осквернение ценностей»… Потому что израильтяне умнее?
Фото отсюда
Источник: Ирек Муртазин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: После пяти дней непрерывных переговоров в Вене Газпром и Украина подписали комплект соглашений и контрактов, которые являются большой пакетной сделкой и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер. «После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Турция анонсировала контракт с Россией о передаче технологий С-400 / 13 декабря
- Путин о закреплении в Конституции Украины особого статуса Донбасса: Без этого никуда не деться / 19 декабря
- Цимбалюк – Путину: Если бы украинские танки были на Кубани, вы изменили бы к нам отношение. Видео / 19 декабря
- Министр обороны Эстонии заявил, что надобность НАТО сейчас больше, чем когда-либо, так как РФ снова стала угрозой / 3 декабря
- Названа причина пожара на могиле Децла / 26 декабря
- В Москве прошли пикеты в поддержку политзаключенных / 28 декабря
- ФАС задумалась о наказании для банков за «антиотмывочные» тарифы при переводах / 18 декабря
- Опубликовано видео задержания террориста в Лондоне прохожими / 1 декабря