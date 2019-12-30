Мнение: Мои новогодние картинки //Виолетта Крымская

Наступающим праздником. Эти смешные картинки мой подарок вам.
Вот, как-то так…
Виолетта Крымская.
Источник: Конт
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Последнее: После пяти дней непрерывных переговоров в Вене Газпром и Украина подписали комплект соглашений и контрактов, которые являются большой пакетной сделкой и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер. «После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан […]
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