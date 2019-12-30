Мнение: Основы небратской психологии

Ух, хорошо же пошло, честное слово! Комментарии к невинной заметке «Великая шахматная тоска», где я посмел предположить, что, несмотря на камлания Бжезинского и Ко, Россия без Украины не погибнет, а совсем даже наоборот, неожиданно превратились в былинный хохлосрач, который не затихает и в настоящее время…

Такого мощного хора, причитающего «Нет, погибнет, нет, погибнет!» я не помню с самого майдана… В конце концов хорошо спетое гнездо украинофилов заклеймило меня, как агента Госдепа, пытающегося разорвать нерушимые укро-российские узы, особо окрепшие за последние пять.

Параллельно из-за спины небратьев отстрелялась секта свидетелей пришествия Ильича, объявившего, что думать про Украину, как про отрезанный ломоть, может только тот, кто собирается уже завтра отдать Дальний Восток полякам, а Смоленск — японцам… ну или наоборот, какая разница… Задал осторожный вопрос — не они ли сами отдали уже разгромленным немцам всё, что те потребовали? Пожалел, что задал… Говорила мама — не спорь с сектантами — покусают…

Однако тема, считаю, осталась не раскрыта, ибо за геополитическим лесом отношений Россия-США осталась весьма важный айсберг — психология основной массы небратьев, без изучения которой весьма сложно судить о степени братства и силе притяжения векового родства…

Далее — результаты личных 30-летних наблюдений за становлением независимого мышления и такого же независимого самоопределения и самопозиционирования, которое я буду описывать на примере Прибалтики, имея ввиду, что вна Украине всё то же самое, только в профиль:

Ну сделай приятно, поклянись, что у москалей ещё хуже!

Единственное, что спасает титульные окраинные нации от зелёной тоски, единственной подпоркой и единственной путеводной звездой в жизни, является надежда на то, что «рашка» живётся обязательно хуже, чем живут они сами. Это надежда давно уже переродилась в веру, рядом с которой нервно курят все религии и секты вместе взятые.

Открываю IMHO club — Riga, и как на стенку, натыкаюсь, на комментарий одного из титульных элитариев, творящих под псевдонимом «Доктор Хаус»: Откройте для интереса сайт mk.ru, как там за еду старые калоши предлагают…:

Открываю новостной ресурс TVNET.lv, а там — аршинными буквами заголовок: «Латвии стоит больше опасаться беженцев из России». По мнению автора, сотни тысяч таковых — обездоленных и голодных — уже толкутся на границе, Латвии и Псковской области, ожидая вожделенного пропуска в мир изобилия и благополучия, коей является (по их мнению) Прибалтика…

Ещё лет 10 назад я не догонял этой загадочной небратской души, и даже пытался открыть им глаза, вывозя в тот же Псков, Питер, Москву… Но когда увидел эти тщательно зажмуренные глаза и истерику, что всё это неправда и киселёвская пропаганда — и высотная Москва-сити, и вылизанный Невский, и Псков, на всех улицах которого меньше ям, чем на одной центральной улице столицы Латвии… После пятого шестого раза понял — не стоит… не надо трогать убогих, пусть они живут в своем мире, где москвичи едят ёжиков, МК выменивает еду на старые калоши, а на границе Латвии роятся голодные жители всех регионов России…

В этом паралельном мире небратьев всё настолько просто и благолепно, что можно уже помечтать о великом… Например о том, как небратья своими руками будут делать Россию «нормальным государством»… Заявил о том, что он готов прямо ЩАС этим заняться, не кто-нибудь, а цельный Главный Контрразведчик Латвии — Янис Кажоциньш, весьма примечательная личность. имеющая можно сказать типовую биографию для государственного руководителя небратских республик;

Родился: 11 мая 1951 г., Питерборо, Великобритания. С 2003 года по май 2013 года директор спецслужбы Латвии. Бригадный генерал вооруженных сил Великобритании. Военный атташе в балтийских странах. Работал на дипломатической службе Великобритании… Ну то есть в доску Латыш… Говорит, что «Россия понимает только силу» и собирается эту силу показать… Вот скоро прямо так к границе подойдет и покажет…

Почему он считает, что Россия понимает только силу? Папа рассказал! Папа это точно знает. Знаете кто у нас папа? Индулис Кажоциньш — офицер Ваффен SS, который уже показал один раз русским… в 1944м… за что в 1999 получил высшую награду Латвии — «Орден Трех Звезд» IV степени. Вот и сынок — в папу… Хочет показать русским то, что папа не успел…

Так долго рассказываю чтобы задать риторический вопрос — вы думаете, слова и намерения Кажоциньша кого-то из титульных покоробили и смутили? Ошибаетесь. Полный и абсолютный одобрямс и бросание в воздух чепчиков. То есть реакция точно такая же, как вна Украине на «шалости» бандеровцев — или никакая, или сугубо положительная. Граждане РФ, это точно — родня? Не ошибаетесь?

Пройдёмся ещё по певцам независимости от «Мордора», поддерживаемых подавляющим большинством небратского населения:

Вот, например, некий Айнар Гринбергс — один из тех бовиков, на которого делала ставку приходяшая к власти вчрашняя- коммунистическая, а наутро уже националистическая латышская элита в 1991м. По духу своему — полностью соответствует наблюдаемой сегодня укронациональной гвардии. Охеренно патриотичный и до поросячьего визга национальный. С придыханием вспоминает, как они готовы были голыми руками драться в 1991м со всеми Кантемировскими и Таманскими дивизиями, вместе взятыми.

Но есть малюсенькая такая деталь. Скромная такая деталюшка, которая не выпячивается этим, сцуко, латышским патриотом. И деталюшка эта присуща, опять же всем нынешним баксолюбам и какунихачухам, хоть рижским, хоть киевским, хоть московским. Строчит этот «павка корчагин латышского разлива» свои национально-патриотические агитки, находясь на ПМЖ в Лондоне, и даже не желая смотреть в сторону своей исторической Родины, за независимость которой он так яросто готов был сражаться со всеми русским миром.

И вот этой своей деталью, все современные либеральные фашисты похожи, как близнецы — братья. Что латышские, что украинские, что россиийские… Все они до одури, до печёночной колики страстно хотят только одного — свалить к англосаксам «хоть чучелом, хоть тушкой», чтобы любить Родину издалека — чем дальше — тем сильнее…

Размещу тут скрин одного из них, топящего под аватаром Че Гевары и позиционирующем себя, как коммунистический америкофил, то есть борец со всем плохим за всё хорошее.

Я лично сначала (ещё с 90х) глазам своим не верил. Но факты — упрамая вещь. ВСЕ националисты в постсоветских республиках, получив вожделенную власть, решает всего одну задачу — как бы побыстрее свалить. И валят семьями, улицами, городами, умудряясь при этом называть этот процесс проявлением крайнего патриотизма и фееричной лояльностью к собственной стране. А остающихся на руинах после их «эффективного» менеджмента, наоборот называют нелояльными и непатриотичными… Зазеркалье какое то…

Вот и Айанр Гринбергс — типичный «патриот» британского разлива, пример которого можно размещать в хрестоматии политологии, в разделе «признаки колонизированной территории», основными среди которых являются желания колонизированных аборигенов

— Купить товар метрополии

— Получить образование метрополии

— Свалить на ПМЖ в метрополию

Ну и наконец, самый главный аргумент, дающий мне право утверждать, что среди небратьев братьев нет — результат референдума за русский язык, инициированный русской общиной, который прошел в Латвии в 2012 году.

Вот там и разрушились все легенды про «онинетакие!», «это у них правительство отмороженное!» Титульные граждане ломались на референдум «показать этим русским, где раком зимуют» стройными рядами и буквально первомайскими колоннами. Жёны тащили неопохмелившихся мужей. Внуки катили на каталках бабушек и дедушек, последний раз бывших на избирательных участках ещё на выборах в имперскую Госдуму. Давно живущие за границей оформляли кредит, чтобы прибыть на референдум всей семьёй и продемонстрировать «этой русне» всю мощь восставшего от Ыга народа, слившегося в экстазе с европейской семьёй в статусе… впрочем в их нынешнем статусе они опять винят русских…

Русским тоже придется понять одну простую вещь — нацисты = террористы. Не партнеры ни разу, потому что иметь в партнерах террористов — стыдно. Их нельзя прощать и с ними не о чем договариваться… Они никогда не изменятся. Они могут только затаится, чтобы, как только почувствуют, что можно — попробовать снова… И самое главное и самое противное — их «де факто» поддерживает БОЛЬШИНСТВО небратского населения. А теперь повторю вопрос — это точно те, кто вам позарез нужен и без кого Россия не взлетит?

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: После пяти дней непрерывных переговоров в Вене Газпром и Украина подписали комплект соглашений и контрактов, которые являются большой пакетной сделкой и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер. «После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан […]