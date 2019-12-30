В Совфеде отреагировали на слова посла США о Второй мировой войне

Российский сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова американского посла в Польше о виновниках Второй мировой войны.
«Заявление американского посла в Польше Джорджетт Мосбахер – откровенно политизированная оценка, продиктованная защитой польского мундира, страны, где она аккредитована», – написал Клинцевич в Facebook.
Сенатор также считает эти слова прямым оскорблением президента США Франклина Рузвельта, который называл «антигитлеровскую коалицию «объединенными нациями».
Напомним, посол США в Польше, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявила, что фашистский диктатор Адольф Гитлер и генсек СССР Иосиф Сталин виновны в начале Второй мировой войны. В ответ посольство РФ в Варшаве усомнилось в исторических познаниях посла США в Польше.
Ранее Путин отреагировал на решение Европарламента, приравнивающее СССР к гитлеровской Германии, подчеркнув, что Советский Союз последним из стран Европы подписал с Германией договор о ненападении. Также президент РФ указал, что к тому моменту, когда советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, правительство Польши уже «утратило контроль» и «находилось где-то в районе польско-румынской границы».
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