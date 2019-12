Мнение: Триединая наднациональная идея Кремлевской Елки 2020

На кремлевской елке 2020 года, детей поздравляет международная новогодняя триада. Интересен её состав: Санта-Клаус, Дед Мороз, и неожиданный Сегацу-сан.

Первый — беспощадный эксплуататор эльфов и оленей, олицетворяющий собой тлетворное влияние и экономические санкции наших Западных партнеров. С Дедом (генералом) Морозом всё ясно, это наше зимнее, родное, светское и политически грамотное всё. А вот третий гость, тот который с Востока, малоизвестен не только в наших кругах, но и в самой стране Восходящего солнца, в чей актив его и прописали.

Ну начнем с того, что в Японии всенародно известного и любимого аналога Санты или Морозко в принципе не существует. Натягивая «сову на глобус», европейцы пытаются разглядеть в культуре Ямато какие-то аналоги сказочного детского дарителя подарков. В Японии разглядели аж трех: Одзи-сана, Хотей и Сегацу-сана.

Одзи-сан это локализованный для японского рынка клон Санта-Клауса, выпущенный на японские улицы из подземных лабораторий американской военной базы на Окинаве. Этот персонаж нам интересен мало, и представлять братский японский народ в Москве он никак не может.

Хотей мужчина серьезный, известный и вообще бог. Однако он не зимний, он совершенно круглогодичный. И происхождение у него хромает. Мало того, что он родом из Китая, так ещё и буддистский монах. Ну если на его религиозную составляющую глаза ещё закрыть как-то можно, тем более памятуя церковное прошлое Санты, то куда девать его всесезонность? И китайские корни совершенно не кстати. Нужен расово верный, японский, как Хиросима и Фудзияма, дед.

And the winner is Сегацу-сан. И пусть Наруто, Сейлор Мун и даже Чебурашка, уверенно делают его по лайкам и по охвату аудитории, но на сцене Большого Кремлевского Дворца он то что надо.

Вопрос теперь в другом: а зачем на этой самой сцене внезапно понадобился малоизвестный, но чистокровный японец? То есть, мы же понимаем, что к сценариям этих Елок в Москве подходят не менее ответственно, чем в Голливуде к содержанию очередного сезона Игры Престолов или Звездных Войн? Значит акцент на Японии был согласован и утвержден на высшем уровне. И это некий сигнал. Кому и о чем?

Поздравительное трио представляет собой Северное полушарие Земли. А именно — её самобытные, культурно независимые и актуальные сегменты. Санта Клаус представляет Западноевропейский пост-христианский мир, Дед Мороз это пост-советская восточная часть Европы, а Сегацу-сан это азиатский, развитый, не христианский и почему-то подчеркнуто не китайский элемент. Неужели мы опять, словно всеми забытые Телепузики, кричим «Давай обнимемся» в заграничную пустоту?

Будем откровенны, Япония уже 75 лет как не является независимой, в политическом и военном смысле, державой. А государство не наделенное суверенитетом в области обороны и политики, может считаться самостоятельным в экономическом плане — очень и очень условно, и лишь до поры до времени. Так зачем выводить на сцену Сегацу вместе с Сантой? Ведь первый является вассалом второго. И в этом трио Мороз заведомо оказывается в меньшинстве.

Есть лишь одна реальная причина кормить японцев московским новогодним оливье — Олимпиада в Токио 2020. В рамках будущих игр Япония обязательно нагадит нам на Курилах. Собственно первые ласточки уже есть: «Организаторы Олимпиады-2020 в Токио включили острова Южных Курил в состав Японии. Четыре российских острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отмечены в маршруте олимпийского огня».

Конечно все эти разглядывания карт и Дедушек Морозов похожи на святочные гадания. Или на кремленологические измышлизмы аналитиков из Ленгли времен Холодной войны, когда далеко идущие выводы делались исходя из очередности расположения членов политбюро СССР на Мавзолее во время первомайской демонстрации трудящихся.

Но что нам ещё остается? Откупорить бутылку шампанского иль перечесть «Стальную Крысу» Гарри Гаррисона? В любом случае, мы не можем ждать милостей от Сегацу-сана — ни на Олимпиаде, ни на Курилах — взять их у него наша задача. ;))

Источник: Теория элит

