СМИ оценили наследство г.алины Волчек в 50 миллионов рублей

На прощание с Галиной Волчек, которое состоялось 26 декабря, пришли многие коллеги и поклонники. Недавно СМИ сообщили, что наследство актрисы составляет 50 миллионов рублей.
Гражданскую панихиду посетили Киркоров, Эрнст, Галкин и другие представители шоу-бизнеса. Согласно сообщениям в СМИ, режиссёр завещала наследство, оцененное в 50 миллионов рублей, своему единственному сыну Денису Евстигнееву. Волчек владела большой элитной московской квартирой, цена за которую составляет примерно 30 миллионов. Кроме этого, у художественного руководителя театра «Современник» был участок и особняк, расположенные в частном поселке коттеджного типа Одинцовского района. Его для Галины Борисовны купил 58-летний наследник вместе с женой Екатериной. Сейчас цена жилья составляет 15 миллионов рублей.
Педагог могла позволить себе богатую жизнь. В ее гараже находится шикарный Lexus LS500 за 5 миллионов рублей. В то же время режиссёр хорошо помнила о времени, когда заработки были малы, и она сводила концы с концами.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: После пяти дней непрерывных переговоров в Вене Газпром и Украина подписали комплект соглашений и контрактов, которые являются большой пакетной сделкой и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер. «После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Зеленский о годовщине референдума про независимость Украины: Это действительно праздник / 1 декабря
- Мнения: РФ нужен «план Б» для ВАДА / 9 декабря
- Российские паралимпийцы указали на несправедливость решения ВАДА / 10 декабря
- Трамп потребовал от Макрона отменить цифровой налог / 4 декабря
- Журнал Time назвал экоактивистку Грету Тунберг «человеком года» / 11 декабря
- В Севастополе затонул плавучий док с российской подводной лодкой / 15 декабря
- Рябцев: Если «Газпром» вернет долг Украине не деньгами, а газом – это будет в интересах «Нафтогазу» / 25 ноября
- Северный флот рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» / 12 декабря