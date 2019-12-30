СМИ оценили наследство г.алины Волчек в 50 миллионов рублей

На прощание с Галиной Волчек, которое состоялось 26 декабря, пришли многие коллеги и поклонники. Недавно СМИ сообщили, что наследство актрисы составляет 50 миллионов рублей.

Гражданскую панихиду посетили Киркоров, Эрнст, Галкин и другие представители шоу-бизнеса. Согласно сообщениям в СМИ, режиссёр завещала наследство, оцененное в 50 миллионов рублей, своему единственному сыну Денису Евстигнееву. Волчек владела большой элитной московской квартирой, цена за которую составляет примерно 30 миллионов. Кроме этого, у художественного руководителя театра «Современник» был участок и особняк, расположенные в частном поселке коттеджного типа Одинцовского района. Его для Галины Борисовны купил 58-летний наследник вместе с женой Екатериной. Сейчас цена жилья составляет 15 миллионов рублей.

Педагог могла позволить себе богатую жизнь. В ее гараже находится шикарный Lexus LS500 за 5 миллионов рублей. В то же время режиссёр хорошо помнила о времени, когда заработки были малы, и она сводила концы с концами.

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