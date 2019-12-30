Мнение: «Это достойно настоящих мужчин»

Поздравление с наступающим Новым Годом от бойцов батальона "Спарта"
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Поздравление с наступающим Новым Годом от бойцов батальона "Спарта" Источник: Colonel Cassad
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