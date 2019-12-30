«Польша была жертвой». Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

30.12.2019, 22:42, Новости дня

30 декабря посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер обратилась в Twitter к президенту России Владимиру Путину с заявлением из-за его слов о Второй мировой войне.

«Уважаемый президент Путин, [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер и [глава СССР Иосиф] Сталин вступили в сговор чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», – написала посол.

Dear President Putin, Hitler and Stalin colluded to start WWII. That is a fact. Poland was a victim of this horrible conflict.

— Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) December 30, 2019

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются «пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма».

25 декабря российский лидер сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с Гитлером и вела с ним переговоры. 28 декабря российского посла Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши, чтобы выразить протест против заявлений Путина.

Польский историк Лукаш Адамски в комментарии изданию «ГОРДОН» высказал мнение, что это заявление Путина – его личная месть за то, что он не был приглашен на годовщину начала Второй мировой войны.

29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Путина во лжи и заявил, что российский президент пытается таким образом прикрыть проблемы в своей стране.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 30 декабря посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер обратилась в Twitter к президенту России Владимиру Путину с заявлением из-за его слов о Второй мировой войне. «Уважаемый президент Путин, [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер и [глава СССР Иосиф] Сталин вступили в сговор чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», – написала […]

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