Обмен экс-беркутовцев существенно затруднит рассмотрение дела Майдана – миссия ООН

В Мониторинговой миссии ОНН по правам человека в Украине заявили в Facebook, что передача в рамках обмена между Украиной и ОРДЛО на временно оккупированные территории Донбасса пятерых бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут» затруднит рассмотрение дела Майдана.

В миссии подчеркнули, что приветствуют приветствует обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

«В то же время мы разделяем обеспокоенность жертв и родственников погибших на Майдане. Передача пяти сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными «республиками», существенно затруднит отправление правосудия и соблюдение права пострадавших на справедливость. Ранее, в этом же деле, усилия Генеральной прокуратуры по заочному привлечению к ответственности других сотрудников «Беркута», бежавших из страны, оказались безрезультатными», – говорится в заявлении.

В ООН напомнили, что во время саммита «Нормандской четверки» в Париже было договорено о предоставлении международным организациям «полного и безусловного доступа ко всем задержанным»

«Миссия надеется, что такой доступ на территории, контролируемой самопровозглашенной «Донецкой народной республикой» и самопровозглашенной «Луганской народной республикой», будет предоставлен в ближайшее время», – добавили в ООН.

Пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут» Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО более 120 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 30 декабря посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер обратилась в Twitter к президенту России Владимиру Путину с заявлением из-за его слов о Второй мировой войне. «Уважаемый президент Путин, [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер и [глава СССР Иосиф] Сталин вступили в сговор чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», – написала […]