Эксперт объяснил возможные причины задержки подписания газового контракта с Украиной

России для подписания контракта на транзит газа необходимо договариваться на Украине сразу с несколькими экономическими и политическими группами. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил эксперт Игорь Юшков, комментируя задержку подписания контракта на транзит газа. По его мнению, в Киеве понимают сложности, вызванные задержкой ввода в строй «Северного потока-2» и поэтому могут выдвигать Москве новые условия.

«То, что сейчас правительство Украины выдает какие-то разрешения на то или это – все это, конечно, хорошо, но это по сути ничего не значит. Дело в том, что, в конце концов, нужно подписать договоры, на которые выдаются эти разрешения», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Речь идет об обнародованном в понедельник распоряжении правительства Украины – дать согласие Нафтогазу на две сделки: мировое соглашение по судам и договор с Газпромом об организации транзита на предстоящие пять лет.

Ранее в понедельник пресс-служба «Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины» сообщила, что переговоры, которые шли в Вене между этой структурой и Газпромом завершены, но о подписании окончательных документов речь пока не идет. Перед этим источник сообщил, что РФ и Украина не успели подписать мировое соглашение по транзиту российского газа в Европу до 29 декабря. Именно это требование было условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года.

О какой-либо «окончательной точке» в разрешении российско-украинского газового спора говорить явно рано, отметил Юшков. «Точка будет поставлена тогда, когда на руках будут коммерческие соглашения Газпрома, и соответственно, Нафтогаза Украины – как посредника в этих транзитных делах», – подчеркнул эксперт.

Юшков также обратил внимание, что с российской стороны присутствует один подписант – Газпром, а с украинской два: НАК «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины». Эксперт пояснил:

«Судя по протоколу по транзиту газа через Украину, подписанному 20 декабря тремя сторонами: Украиной, Россией и Еврокомиссией, – должна быть выстроена следующая цепочка. Газпром подписывает соглашение с Нафтогазом, Нафтогаз выступает как некий оператор-посредник, который организует транзит газа на Украине. А для этого Нафтогаз, в свою очередь, подписывает договор с новой структурой – «Оператором газотранспортной системы (ГТС) Украины». Получается цепочка из трех компаний. Когда у всех из них будет по экземпляру договоров, тогда, наверно и будет поставлена точка – и тогда 1 января 2020 года в 10 часов утра транзит не закончится».

«Нафтогаз в течение всего периода переговоров, весь 2019 год играл очень важную роль. Сначала Газпрому приходилось с вести диалог с Нафтогазом, потому что в Москве хотели, чтобы Нафтогаз отказался от выплаты 2,9 млрд долларов. Потом, видимо, добавилось то, что европейцы поставили условия: российской стороне нужно будет договариваться о транзите не только с «Оператором ГТС», но и с «Нафтогазом», – отметил Юшков.

После подписания протокола от 20 декабря, мы видим промежуточный результат долгих и сложных переговоров, определенный компромисс, подчеркнул эксперт. По его мнению, «в том числе, компромисс будет заключаться в том, что будут учтены интересы сразу нескольких экономических и политических групп, действующих на Украине.

Новый «Оператор ГТС» – это, по сути, структура Владимира Зеленского и тех, кто за ним стоит. Можно сказать, это правительственная структура. В свою очередь, за Нафтогазом стоят интересы старых политических элит времен Петра Порошенко».

«Получается, что Газпром вынужден договариваться и с теми, и с другими. Сейчас дождемся подробностей. Вероятно, может оказаться так, что Газпром и тем, и другим должен будет платить за транзит», – предполагает эксперт. Вопрос, кому и сколько будет платить, какова будет формула ценообразования на прокачку газа – это и стало тем предметом торга, из-за которого сейчас тянут с подписанием, полагает Юшков. «Ведь собирались договариваться до 30 декабря, этот день заканчивается, а договора нет. Завтра последний день. Поэтому риски того, что не договорятся, есть», – прогнозирует Юшков.

«Сейчас появляется информация о том, что Словакия чем-то недовольна», – добавил Юшков. Действительно, украинское издание «Зеркало недели» сообщило в понедельник со ссылкой на свои источники: контракт о транзите газа между Газпромом с одной стороны и «Оператором ГТС Украины» плюс «Нафтогазом» с другой – не могут подписать из-за проблем со Словакией. «Проблема заключается в том, что Словакия отказалась принимать газ в пункте Капушаны, хотя должна выполнять обязательства перед ЕС. Для разрешения сложившегося конфликта (глава «Оператора ГТС Украины» Сергей) Макогон вылетел в Брюссель для встречи с представителями оператора ГТС Словакии – Eustream», – сообщил источник украинского издания.

«Это довольно странно, ведь Словакия должна действовать в рамках законов Евросоюза. Если к стране – члену ЕС обращаются компании за прокачкой газа по своей территории для нужд ЕС, она обязана оказать такие услуги, согласно Третьему энергопакету Евросоюза», – заметил Юшков.

При этом в интервью ТАСС постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что вопрос о транзите российского газа в ЕС через Украину решен, и на ближайшее время перестал быть проблемой, отметил Юшков. Это заявление можно трактовать следующим образом: есть подписанный протокол от 20 декабря, и потому предполагается, что Украина взяла на себя обязательства заключить договоры на всех уровнях.

«Другой вопрос, что дьявол кроется в деталях: украинская делегация может трактовать довольно широко пункт о подписании транзитного договора. Там написано, что транзит может идти на европейских условиях, по европейским нормам. Значит, предполагается, что тариф тоже должен будет быть среднеевропейским. Но у украинской стороны довольно велик соблазн накинуть кучу повышающих коэффициентов на транзит», – отметил Юшков.

Расчет Киева прост: сейчас возникли проблемы с «Северным потоком-2», строительство приостановлено из-за санкций, и из этого делается вывод – «Россия будет через нас качать газ в Европу за любую транзитную плату», полагает собеседник. «Такое желание задрать тариф вполне может появиться у Украины. Они могут сказать: если вы меняете на 10-20 процентов в сутки объемы прокачки, то это нестандартная работа для нашей газотранспортной системы, поэтому платите повышенный тариф, – отметил Юшков. – Вполне возможно, что эти мелочи, которые определяют итоговый тариф, и вызвали много споров». Но эти нюансы могут знать лишь непосредственные переговорщики: либо глава российского минэнерго Александр Новак, либо собственно Газпром.

«Деваться некуда – транзит нужен, поскольку «Северный поток-2» должен быть достроен лишь во второй половине 2020 года – предполагается, что его достроит российский трубоукладчик «Академик Черский», – резюмировал Юшков. Он добавил, что с его точки зрения сам факт переговоров с Киевом не следует трактовать как уступку Украине. «Уступкой Украине, я думаю, было – пойти на исполнение решений Стокгольмского арбитража по 2,9 млрд долларов. Ведь изначально мировое соглашение подразумевало, что мы отказываемся от претензий, и в том числе от выплаты этих 2,9 миллиардов. То, что мы выплачиваем эту сумму, было скорее победой Киева», – подчеркнул ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. «Что же касается вопроса о транзите, то все зависит от тарифа. Если тариф будет высоким – значит это победа Киева, продавившего свою позицию «Без СП-2 вы все равно подпишете». Если средним – то это плод компромисса, если низким (что маловероятно) – то это будет победой Газпрома», – заметил в заключение Юшков.





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Последнее: России для подписания контракта на транзит газа необходимо договариваться на Украине сразу с несколькими экономическими и политическими группами. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил эксперт Игорь Юшков, комментируя задержку подписания контракта на транзит газа. По его мнению, в Киеве понимают сложности, вызванные задержкой ввода в строй «Северного потока-2» и поэтому могут выдвигать Москве новые условия. «То, […]