Украина получит транш от МВФ в течение нескольких месяцев – Гончарук

Украина получит транш от Международного валютного фонда (МВФ) в течение нескольких месяцев. Об это в интервью телеканалу «Украина 24» сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«МВФ очень демонизированный через олигархические СМИ. Есть много этих слухов, историй о том, что якобы они высасывают ресурсы. На самом деле сотрудничество с МВФ для Украины – это про доверие, про дешевые ресурсы», – добавил он.

По словам Гончарука, в Украине деньги «стоят» дорого, в то время как в Европе нормальным считается кредит под 3–5%. По его мнению, такая ситуация объясняется отсутствием доверия у инвесторов.

«В Украину не хочет заходить дешевый капитал. Поэтому для нас стратегически важно получить долгосрочную программу работы с Международным валютным фондом, потому что это авторитетная международной организация. Это сигнал для инвесторов, что можно заходить в Украину, с одной стороны, а с другой стороны, это возможность иметь дешевые ресурсы», – объяснил Гончарук.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Предыдущую программу в формате stand-by на общую сумму $3,9 млрд Украина и МВФ согласовали в октябре 2018 года. В МВФ заявили, что пересмотр программы будет проводиться каждые полгода. Украина в рамках программы получила один транш в размере $1,4 млрд в декабре.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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