Экс-премьера Хорватии Санадера приговорили к шести годам тюрьмы за получение взятки

30.12.2019, 22:18, Новости дня

Бывшего премьер-министра Хорватии Иво Санадера 30 декабря приговорили к шести годам тюрьмы за получение взяток от главы венгерского энергетического концерна MOL. Руководитель компании Жолт Эрнадия был осужден на два года лишения свободы. Об этом сообщает Index HR.

Судья, объясняя вердикт заявил, что Санадер согласился предоставить решающий голос хорватской энергокомпании INA концерну за €10 млн. При этом, по версии следствия, он использовал свое положение и полномочия, чтобы изменить соглашение о разделе акций компании. В результате действий Санадера в 2008 году MOL получил контроль над INA.

Компания, на счета который была перечислена половина взятки, должна выплатить государству €5 млн.

Санадер на заседании отсутствовал, так как отбывает наказание в тюрьме по другому обвинению.

22 октября его приговорили к 2,5 годам тюрьмы и выплате штрафа в $556 тыс. за взяточничество. Суд постановил, что Санадер во время войны 1991–1995 годов занимая пост замминистра иностранных дел, получил взятку от австрийского банка за заключение договора финучреждения с хорватским правительством.

Иво Санадер возглавлял правительство Хорватии в 2003–2009 годах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Бывшего премьер-министра Хорватии Иво Санадера 30 декабря приговорили к шести годам тюрьмы за получение взяток от главы венгерского энергетического концерна MOL. Руководитель компании Жолт Эрнадия был осужден на два года лишения свободы. Об этом сообщает Index HR. Судья, объясняя вердикт заявил, что Санадер согласился предоставить решающий голос хорватской энергокомпании INA концерну за €10 млн. При […]

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