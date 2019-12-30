Полиция помешала противникам строительства мусоросжигательного завода под Казанью разместить лагерь

Полицейские не дали противникам строительства мусоросжигательного завода под Казанью разместить палаточный лагерь на месте предыдущего, который разогнали в середине декабря. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».
Активистка Вера Керпель уточнила, что новый лагерь планировался в форме станции экологического мониторинга, для этого общественная организация «Принцип» купила вагончик и выдала все необходимые документы.
«Но сотрудники полиции незаконно воспрепятствовали выгрузке вагончика. Начали составлять протокол на водителя манипулятора. Потребовали проехать с ними», — сообщили активисты.
Отмечается, что сейчас подъезд к месту возведения лагеря перекрыт ДПС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Общественная палатка. В Татарстане гражданские активисты не дают приступить к строительству мусоросжигательного завода
В середине декабря силовики разогнали лагерь противников строительства мусоросжигательного завода возле поселка Осиново и задержали почти 20 человек. Суд арестовал на семь суток двоих активистов, еще несколько человек получили штрафы.
Активисты установили лагерь в начале декабря, чтобы помешать прокладке подъездных путей к будущему мусоросжигательному заводу. Протестующие указывают, что строительство планируется на землях сельскохозяйственного значения. Палаточный городок протестующие называли «Шиес-2» по аналогии с экозащитным лагерем в Архангельской области. Позже протестующие переименовали лагерь в «Диоксиново» — созвучно наименованию поселка Осиново, рядом с которым хотят построить завод.
Источник: Новая газета
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Полицейские не дали противникам строительства мусоросжигательного завода под Казанью разместить палаточный лагерь на месте предыдущего, который разогнали в середине декабря. Об этом сообщает «Вечерняя Казань». Активистка Вера Керпель уточнила, что новый лагерь планировался в форме станции экологического мониторинга, для этого общественная организация «Принцип» купила вагончик и выдала все необходимые документы. «Но сотрудники полиции незаконно воспрепятствовали […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Слава Рабинович о дальнейшей судьбе России и россиян, если правление Путина продолжится / 28 декабря
- Место крупнейшего кораблекрушения времен Римской империи обнаружено в Средиземном море / 17 декабря
- Никита Джигурда о конфликте с Андреем Малаховым: «Я бы его сильно не бил» / 29 ноября
- Опустившей Бузову Пугачевой дали смачного пинка / 27 декабря
- Кто кому президент: Журналисты рассказали, кто помогает Коломойскому наращивать влияние / 13 декабря
- Евгений Плющенко во время выступления пробил коньком трубу с водой и устроил «фонтан на льду» / 9 декабря
- «Он присутствует»: Влад Кадони сделал признание о сексе с ведущей шоу «Дом-2» / 22 декабря
- Мнение: Горит вся Австралия / 28 декабря