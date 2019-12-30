Полиция помешала противникам строительства мусоросжигательного завода под Казанью разместить лагерь

Полицейские не дали противникам строительства мусоросжигательного завода под Казанью разместить палаточный лагерь на месте предыдущего, который разогнали в середине декабря. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Активистка Вера Керпель уточнила, что новый лагерь планировался в форме станции экологического мониторинга, для этого общественная организация «Принцип» купила вагончик и выдала все необходимые документы.

«Но сотрудники полиции незаконно воспрепятствовали выгрузке вагончика. Начали составлять протокол на водителя манипулятора. Потребовали проехать с ними», — сообщили активисты.

Отмечается, что сейчас подъезд к месту возведения лагеря перекрыт ДПС.

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В середине декабря силовики разогнали лагерь противников строительства мусоросжигательного завода возле поселка Осиново и задержали почти 20 человек. Суд арестовал на семь суток двоих активистов, еще несколько человек получили штрафы.

Активисты установили лагерь в начале декабря, чтобы помешать прокладке подъездных путей к будущему мусоросжигательному заводу. Протестующие указывают, что строительство планируется на землях сельскохозяйственного значения. Палаточный городок протестующие называли «Шиес-2» по аналогии с экозащитным лагерем в Архангельской области. Позже протестующие переименовали лагерь в «Диоксиново» — созвучно наименованию поселка Осиново, рядом с которым хотят построить завод.

Источник: Новая газета

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Последнее: Полицейские не дали противникам строительства мусоросжигательного завода под Казанью разместить палаточный лагерь на месте предыдущего, который разогнали в середине декабря. Об этом сообщает «Вечерняя Казань». Активистка Вера Керпель уточнила, что новый лагерь планировался в форме станции экологического мониторинга, для этого общественная организация «Принцип» купила вагончик и выдала все необходимые документы. «Но сотрудники полиции незаконно воспрепятствовали […]