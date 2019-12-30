При столкновении «КамАЗа» с трамваем в Москве пострадал младенец

В результате столкновения грузовика «КамАЗ» и трамвая на севере Москвы пострадали два человека, среди которых младенец, сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
«Столичная ГИБДД располагает данными о двух пострадавших пассажирах трамвая – это 1-месячный ребенок, который в сопровождении мамы доставлен в медучреждение и мужчина (также госпитализирован)», – передает сообщение пресс-службы столичного главка ГИБДД «Интерфакс».
По предварительным данным, диагнозы у обоих пострадавших сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.
Авария произошла на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара. По предварительным данным, трамвай столкнулся с грузовым автомобилем, а затем врезался в мачту освещения. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», аварию спровоцировал водитель грузового автомобиля, передает ТАСС.
Ранее в понедельник «Камаз» сбил двоих детей в Подмосковье.
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Последнее: В результате столкновения грузовика «КамАЗ» и трамвая на севере Москвы пострадали два человека, среди которых младенец, сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД. «Столичная ГИБДД располагает данными о двух пострадавших пассажирах трамвая – это 1-месячный ребенок, который в сопровождении мамы доставлен в медучреждение и мужчина (также госпитализирован)», – передает сообщение пресс-службы столичного главка ГИБДД «Интерфакс». По […]
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