При столкновении «КамАЗа» с трамваем в Москве пострадал младенец

30.12.2019, 22:12, Новости дня

В результате столкновения грузовика «КамАЗ» и трамвая на севере Москвы пострадали два человека, среди которых младенец, сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

«Столичная ГИБДД располагает данными о двух пострадавших пассажирах трамвая – это 1-месячный ребенок, который в сопровождении мамы доставлен в медучреждение и мужчина (также госпитализирован)», – передает сообщение пресс-службы столичного главка ГИБДД «Интерфакс».

По предварительным данным, диагнозы у обоих пострадавших сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.

Авария произошла на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара. По предварительным данным, трамвай столкнулся с грузовым автомобилем, а затем врезался в мачту освещения. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», аварию спровоцировал водитель грузового автомобиля, передает ТАСС.

Ранее в понедельник «Камаз» сбил двоих детей в Подмосковье.



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Последнее: В результате столкновения грузовика «КамАЗ» и трамвая на севере Москвы пострадали два человека, среди которых младенец, сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД. «Столичная ГИБДД располагает данными о двух пострадавших пассажирах трамвая – это 1-месячный ребенок, который в сопровождении мамы доставлен в медучреждение и мужчина (также госпитализирован)», – передает сообщение пресс-службы столичного главка ГИБДД «Интерфакс». По […]

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