Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк

На 92 году жизни скончался советский авиаконструктор, создатель сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк, сообщают СМИ.

«Скончался авиаконструктор Валентин Иванович Близнюк», – приводит слова источника в авиастроительной отрасли ТАСС.

«Читатели сообщают, что несколько часов назад умер Валентин Иванович Близнюк – выдающийся советский авиаконструктор, руководитель работ по проекту Ту-160. Валентину Ивановичу был 91 год. Вечная память!» – говорится в сообщении Telegram-канала «Майор и Генерал».

Валентин Близнюк родился в селе Малороссийское в Восточном Казахстане в 1928 году. В 1953 году окончил Московский авиационный институт имени Орджоникидзе. С 1952 года работал в конструкторском бюро А. Н. Туполева, там он впервые участвовал в разработке тактического ударного самолета Ту-91 и серийного стратегического бомбардировщика Ту-95.

В конце 1960-х при активном участии Близнюка началась работа над стратегическим авиационным комплексом Ту-160. В 1975 году он стал главным конструктором проекта. Близнюк непосредственно руководил разработкой аэродинамической схемы самолета, его силовой установки, в том числе внедрял многие инновационные разработки. Разработанный Близнюком Ту-160 поднялся в воздух в 1981 году. Он также руководил проектом разработки грузового самолета Ту-330.

Валентин Близнюк награжден Государственной премией СССР, орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «Знак Почета».

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