Фигуранту дела «Хизб ут-Тахрир» Умерову, который пережил приступ, не оказывают помощь – адвокат

Фигуранту второго симферопольского дела «Хизб ут-Тахрир», крымскому татарину Шабану Умерову, который 14 декабря пережил серьезный приступ в СИЗО Симферополя, не оказывают медицинскую помощь. Об этом 30 декабря «Крымской солидарности» рассказал его адвокат Назим Шейхмамбетов, сообщается на странице общественной организации в Facebook.

«Сегодня мне удалось увидеться в следственном изоляторе с Шабаном Умеровым. Цель моего визита была в очередной раз узнать, оказывается ли ему медицинская помощь. На данный момент медицинская помощь, с момента моего последнего визита и моих заявлений, ему больше не оказывалась», – рассказал Шейхмамбетов.

Он сообщил, что по делу Умерова была проведена прокурорская проверка. С ним беседовал российский прокурор. Активист рассказал ему о тех проблемах, с которыми он сталкивается в части медицинской помощи.

«Мы надеемся, что в ближайшее время ему будет оказана надлежащая медицинская помощь, поскольку человек уже немолодой, имеет ряд заболеваний. В случае неоказания такой помощи появляется риск какого-то критического ухудшения. Поэтому чтобы этого не допустить, мы со своей стороны обращаемся в соответствующие органы, Умеров тоже на своем уровне обращается за помощью в медсанчасть СИЗО», – рассказал адвокат.

⚡️ «ПОСЛЕ МОЕГО ПОСЛЕДНЕГО ВИЗИТА МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ШАБАНУ УМЕРОВУ НЕ ОКАЗЫВАЛАСЬ», – адвокат Назим Шейхмамбетов… Posted by Крымская солидарность on Esmaspäev, 30. detsember 2019

Умеров находится под стражей с 27 марта 2019 года.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Их задерживают по подозрению в участии в «Хизб ут-Тахрир». Это международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность «Хизб ут-Тахрир» на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства «Хизб ут-Тахрир» является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов решил уйти с поста. Об этом говорится в его обращении к наблюдательному совету компании, опубликованном 30 декабря на сайте «Укрзалізниці». «В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте «Укрзалізниці» и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью – улучшение состояния «Укрзалізниці» и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А […]