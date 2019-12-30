12 военных, тайные агенты СБУ, Асеев, экс-беркутовцы, Лусварги, Капитан Какао. Кто вернулся в Украину и кого передали боевикам в рамках обмена

Кого передали Киеву

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в целом был освобожден 81 человек, но на подконтрольную правительству территорию вернулось 76. Еще пять остались на временно оккупированных территориях ради своих близких. Имена отказавшихся не назывались. Представитель РФ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявлял, что стороны обязались помиловать освобождаемых лиц.

Служба безопасности Украины после освобождения украинских граждан опубликовала их список – это 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

Освобожденные украинские военнослужащие

В рамках обмена террористы передали украинской стороне 12 военнослужащих. Трое из них – Богдан Пантюшенко, Сергей Глондар и Александр Кориньков – находились в заложниках с 2015 года. Бывший представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщала в январе 2019 года, что украинская сторона предлагала обменять этих военных на троих россиян, осужденных за преступления на Донбассе, но ответа со стороны РФ и боевиков не было.

29 декабря были освобождены:

Богдан Пантюшенко – военнослужащий 1-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины с позывным Броня. Он удерживался боевиками с 18 января 2015 года, был захвачен во время операции у села Спартак в районе донецкого аэропорта. В октябре 2019 года «Верховный суд» террористической организации «ДНР» приговорил Пантюшенко к 18 годам лишения свободы.

Сергей Глондар и Александр Кориньков из 3-го полка спецназа ВСУ. Боевики захватили их 16 февраля 2015 года возле Дебальцево Донецкой области.

Александр Геймур, Борис Пундор, Ким Дуванов – старшие солдаты; террористы захватили их в мае 2019 года в районе Новотроицкого Донецкой области, когда машина украинских военных отклонилась от маршрута.

Майор Сергей Иванчук и сержант Иван Деев – захваченные террористами «ЛНР» в феврале 2017 года. Боевики утверждали, что эти военнослужащие якобы готовили теракты в России и убили «главу народной милиции ЛНР» Олега Анащенко. В СБУ отрицали обвинения и заявляли, что на видео с якобы признаниями Деева и Иванчука видны следы пыток военных.

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов 29 декабря заявлял, что 4 февраля 2017 года авто Анащенко подорвали Деев и Иванчук.

Роман Фурсов – военнослужащий 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Был ранен в ноябре 2017 года во время боя в районе Крымского Луганской области и захвачен боевиками «ЛНР». Агентство «Интерфакс-Украина» пишет, что Фурсова некоторое время считали погибшим. Харьковское издание «МедиаПорт» сообщало, что родные военнослужащего ждали его освобождения во время обмена 27 декабря 2017 года и приезжали в аэропорт, однако тогда его не освободили.

Владимир Воскобойник – военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. О пропаже бойца в бригаде, место постоянной дислокации которой – Новограде-Волынский Житомирской области, сообщили 24 мая 2019 года. 28 мая стало известно, что его удерживают террористы «ДНР». Боевики заявляли, что военнослужащий якобы был задержан в Докучаевске на линии разграничения, был нетрезв и имел при себе автомат с боеприпасами и ручную гранату. В октябре «суд» террористов приговорил Воскобойника к 30 годам лишения свободы. Его обвинили в «прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности», «насильственном захвате власти», «диверсии», «незаконном пересечении государственной границы», «незаконном приобретении и хранении оружия».

Юрий Евтушок – военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Вместе с Яковом Веремейчиком попал в заложники 25 мая 2018 года. Веремейчик был освобожден вместе с тремя другими военнослужащими в июне 2019 года.

Василий Жемелинский – военнослужащий 57-й бригады ВСУ. «Громадське» сообщало, что он попал в заложники в феврале 2018 года под Песками Донецкой области. В Офисе президента сообщили, что обстоятельства захвата военнослужащего боевиками уточняются.

Фото: EPA



Освобожденные гражданские лица

Как следует из списка, опубликованного Офисом президента Украины, большинство гражданских гражданских лиц, захваченных террористами, – жители временно оккупированных территорий. Многих обвиняли в «шпионаже», минимум четверых – в «госизмене». В ОПУ сообщили, что некоторые из них действительно сотрудничали с СБУ.

В рамках обмена 29 декабря были освобождены:

Станислав Асеев – писатель, блогер, журналист. Сотрудничал с «Радіо Свобода», «Зеркалом недели» и журналом «Український тиждень». Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики «ДНР» подтвердили, что «арестовали» журналиста и открыли против него «уголовное дело» за «шпионаж». 22 октября 2019 года появилась информация, что «суд» в ОРДО «приговорил» Асеева к 15 годам колонии строгого режима.

Асеев (второй слева) был освобожден 29 декабря. Фото: EPA

Олег Галазюк – блогер из оккупированного Тореза Донецкой области, преподаватель. Датой исчезновения считается август 2017 года.

Игорь Кулиш – проживал во временно оккупированной Горловке Донецкой области. Был задержан в мае 2016 года вместе с другом Алексеем Голиковым. Российский канал НТВ сообщал, что они якобы пытались взорвать «высокопоставленного армейского офицера ДНР». Голиков был освобожден во время обмена в 2017 году.

Елена Сорокина – владелица зоомагазина в Первомайске, проукраинская активистка. В ОПУ отметили, что после ее пропажи в 2018 году ходили слухи о ее расстреле. Сорокина во время обмена была одета в куртку с надписью «Моя держава – Україна».

Фото: president.gov.ua

Василий Савин – экс-депутат Макеевского горсовета (2002 – 2010 год). Проживал во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Террористы захватили его 27 февраля 2015 года и обвиняли в создании незаконного вооруженного формирования, которое должно было воевать на стороне Украины.

Максим Теорентер – бизнесмен из Лимана Донецкой области. Пропал в апреле 2016 года. Боевики обвиняли его в покушении на бывшего главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Валерий Соколов – житель оккупированного Донецка, был захвачен боевиками в ноябре 2016 года. В Офисе президента отметили, что он сотрудничал с СБУ с конца июня 2016 года.

Галина Терещенко – жительница оккупированного Донецка, была задержана в августе 2017 года, террористы вменяли ей «шпионаж». В ОПУ сообщили, что она записывала номера машин «МГБ» и вела списки боевиков.

Кого Киев передал в ОРДЛО

В рамках обмена Киев передал боевикам 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская. Она также рассказала, что 17 человек отказались ехать на временно оккупированные территории, а около 30 – от участия в обмене. Зеленский и Лутковская подчеркнули, что все отказавшиеся продолжат отбывать наказание или вернутся в СИЗО.

Официального списка людей, которых передали боевикам, нет. «ГОРДОН» рассказывает о самых известных лицах, которые могли быть в этом перечне.

Экс-беркутовцы

Бывшие бойцы «черной роты» «Беркута» Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Александр Маринченко и Олег Янишевский обвиняются в расстрелах протестующих в Киеве в феврале 2014 года. По состоянию на декабрь 2019 года Зинченко, Янишевский и Аброськин находились под стражей, Тамтура – под ночным домашним арестом, а Маринченко – под круглосуточным домашним арестом.

Вечером 28 декабря суд отпустил бывших сотрудников «Беркута» под личное обязательство. Прокурор Олег Куцый на заседании зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, где говорилось, что обвиняемые включены в списки на обмен с ОРДЛО, поэтому прокуратура не возражает против изменения им мер пресечения.

29 декабря Зинченко, Аброськина и Янишевского передали террористам «ДНР», а Маринченко и Тамтуру – «ЛНР».

В Генпрокуратуре Украины заявили, что суд продолжит рассматривать дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года, несмотря на то, что обвиняемых экс-сотрудников спецподразделения «Беркут» отпустили под личное обязательство. В то же время Грызлов сказал, что Украина взяла на себя обязательство «не преследовать» лиц, которых выдали «ЛНР» и «ДНР».

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выдачу экс-беркутовцев, заявил, что таким было условием обмена «всех на всех». Он признал, что это было политическое решение. По мнению главы государства, освобождение экс-беркутовцев «никак не повлияет» на расследование преступлений, совершенных на Майдане в 2014 году.

В то же время ряд общественных организаций заявили, что освобождение экс-беркутовцев в условиях давления на суд и прокуратуру является угрозой для системы правосудия в Украине. В партии «Европейская солидарность», главой которой является экс-президент Петр Порошенко, 28 декабря заявили, что обмен удерживаемыми лицами был организован для сокрытия следов преступлений, совершенных во время Майдана. Партия «Голос» заявила, что украинские власти в рамках переговоров об обмене удерживаемыми лицами с ОРДЛО согласились развалить целый ряд дел о террористических актах в Украине и поставить под сомнение завершение расследования дела о преступлениях на Майдане в 2014 году.

Фото: radiosvoboda.org





Харьковские террористы

В результате взрыва недалеко от Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 погибли два человека – один из координаторов харьковского Евромайдана Игорь Толмачев и милиционер Вадим Рыбальченко. Пострадали 11 человек, из которых двое позже скончались в больнице – школьник Даниил Дидык и студент Николай Мельничук. 26 февраля СБУ задержала трех жителей области, которым объявили о подозрении в совершении данного преступления. Один из них признался, что теракт был организован по указанию из России и что за его организацию ему пообещали $10 тыс.

26 декабря 2019 года во время заседания по этому делу прокурор Владимир Лымарь заявил, что Россия «принципиально» включила подозреваемых Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова в список для обмена удерживаемыми лицами. Фрунзенский районный суд Харькова 28 декабря признал всех троих обвиняемых виновными в организации теракта и приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества и возмещением ущерба потерпевшим. В то же время до вступления приговора в силу меру пресечения им сменили на личное обязательство, «учитывая исключительные обстоятельства при вынесении приговора и специфику его выполнения».





Подозреваемые в захвате здания милиции в Мариуполе

9 мая 2014 года вооруженные сепаратисты напали на городское отделение милиции в Мариуполе. Здание полностью сгорело, погибли пятеро украинских силовиков, среди них – начальник ГАИ Мариуполя Виктор Саенко. Нападение было отражено после того, как в город вошла техника ВСУ.

В 2014 году были задержаны четверо подозреваемых – Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков. Издание 0629.com сообщало, что их подозревают в умышленном убийстве, создании террористической группировки и незаконном хранении оружия. 26 декабря четверым подозреваемым сменили меры пресечения с ареста на личное обязательство. Адвокат Виталий Омельченко заявил, что их готовят к обмену. 0629.com сообщало, что все они написали заявления на включение в обменные списки.

Российское агентство «РИА Новости» писало, что все четверо обвиняемых отправились на временно оккупированные территории.

Обвиняемым сменили меры пресечения перед обменом. Фото: 0629.com.ua



Бразильский боевик Лусварги

Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги был задержан в аэропорту Борисполь в октябре 2016 года, когда прилетел в Украину из Бразилии. Следствие установило, что с сентября 2014 года по май 2015-го он воевал стороне боевиков «ДНР» – выполнял функции ротного, инструктора и разведчика. В январе 2017-го его приговорили к 13 годам тюрьмы, однако в августе Апелляционный суд Киева отменил это решение из-за нарушений.

В декабре 2017 года бразильца выпустили под личное обязательство. Адвокат Валентин Рыбин заявлял, что это было сделано, чтобы передать Лусварги на обмен, но в мае 2018 года журналисты обнаружили Лусварги на территории монастыря в Киеве. Националисты привели его в СБУ, где он был задержан. 2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд признал Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации и приговорил его к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Лусварги, по данным адвоката Валентина Рыбина, передали в рамках обмена боевикам «ЛНР». Как сообщали СМИ, сначала планировалось, что он отправится из Киева в аэропорт Борисполь, а оттуда в Бразилию, однако он отказался – уехал в оккупированный Луганск, а оттуда намерен направиться в РФ.

Фото: radiosvoboda.org



Танкист Гаджиев

Гражданин РФ Руслан Гаджиев приехал на Донбасс из Адыгеи в декабре 2014 года. Он принимал участие в бою на высоте 307,5 во время дебальцевской операции, в которой погибли семь украинских военнослужащих, а двое получили инвалидность. Гаджиевв задержали 25 января 2015 года. На допросе в СБУ он заявил, что в России его задержали за угон автомобиля, а затем вместо срока попросили «помочь в военных делах». 14 декабря 2017 года суд в Артемовске приговорил его к 15 годам тюрьмы.

Адвокат Валентин Рыбин заявлял, что, по его данным, Гаджиева должны были выдать РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами с Украиной в сентябре 2019 года. Однако, как сообщал защитник, россиянин не попал в список тех, кто улетел в РФ 7 сентября.

29 декабря Гаджиева передали боевикам в рамках обмена, заявлял Рыбин.





Фигурант «дела 2 мая» Капитан Какао

Гражданин Украины Сергей Долженков (Капитан Какао) ранее подозревался в участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, во время которых погибло 48 человек, но был оправдан судом. В 2017 году ему объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. С 2014 года он был под стражей, а в августе 2019-го вышел под залог в 153,7 тыс грн.

По данным адвоката Валентина Рыбина, Долженкова передали боевикам 29 декабря.

Фото: dumskaya.net





Подозреваемый в попытке покушения на Осмаева и Окуеву

1 июня 2017 года в Киеве мужчина, выдававший себя за журналиста, ранил украинского добровольца Адама Осмаева. Его жена Амина Окуева несколько раз выстрелила в преступника. И Осмаев, и нападавший были госпитализированы в тяжелом состоянии, но выжили. В октябре 2017 года в Киеве застрелили Окуеву.

СМИ писали о связях подозреваемого в июньском нападениии, известного как Артур Денисултанов, с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. В мае 2018 года Денисултанов заявил в интервью «Новой газете», что считает себя военнопленным. Он говорил, что с августа 2017 года находится в списках на обмен с «ДНР».

29 декабря журналистка Екатерина Сергацкова сообщила, что Денисултанова в рамках обмена передали террористам «ДНР», а оттуда он может уехать в РФ. По ее словам, за три дня до обмена с него сняли все обвинения.





Пенсионер, спрятавший взрывчатку в банку меда

В рамках обмена, по данным главного редактора «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, террористам передали пенсионера Николая Рубана, который в 2015 году спрятал взрывчатку в банку меда и принес ее на блокпост в Луганской области, где она взорвалась. Тогда погиб украинский военный.

30 марта 2016 года Сватовский районный суд Луганской области приговорил Рубана к 15 годам лишения свободы за совершение террористического акта.

Фото: Markian Lubkivskyi / Facebook





Обвиняемый в убийствах в Харькове

26 декабря Дзержинский районный суд Харькова освободил из-под стражи под личное обязательство Максима Мысяка, обвиняемого в убийствах харьковских бизнесменов, совершенных в 2013-м и 2014 годах, а также покушении на руководство украинских силовых структур и бизнес-партнера главы МВД Арсена Авакова, экс-нардепа Игоря Котвицкого, который тогда был депутатом Харьковского облсовета. Из определения суда и ходатайства прокурора следует, что это было сделано в рамках подготовки к обмену. Бутусов заявлял, что Мысяка передали боевикам.

Фермер, обвиняемый в выдаче террористам украинских спецназовцев

26 декабря суд изменил меру пресечения с ареста на личное обязательство для фермера из Донецкой области Николая Бутрименко, которого обвиняли в выдаче боевикам «ДНР» 10 украинских спецназовцев на Донбассе. Адвокат потерпевших Елена Яркина рассказала журналистам, что это ходатайство связано с внесением Бутрименко в список для обмена.

Бутрименко 29 июля 2014 года разместил на территории своего фермерского хозяйства кировоградских спецназовцев, проводивших поиск сбитого террористами летчика. По данным следствия, фермер вошел к ним в доверие, а затем выдал их местонахождение террористам. 10 украинских военнослужащих погибли, пятеро попали в плен.

Летом 2016 года Бутрименко был задержан. Куйбышевский районный суд Запорожской области 16 мая 2019 года признал его виновным в финансировании терроризма и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. При этом подсудимый был оправдан по делу о гибели спецназовцев. На решение суда были поданы апелляции.

Бутусов написал, что Бутрименко передали в рамках обмена.





Сколько украинцев продолжают удерживать в РФ, аннексированном Крыму и ОРДЛО

После обмена Лутковская сказала, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей может находиться около 300 незаконно удерживаемых граждан Украины.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 7 ноября заявляла, что Россия преследует 115 человек по ложным и политически мотивированным обвинениям на своей территории и в аннексированном Крыму. Правозащитница Ольга Скрипник сообщала 20 декабря, что только в Крыму по политическим мотивам преследуются 88 человек.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило 29 декабря, что жители аннексированного полуострова, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения удерживаемых лиц.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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