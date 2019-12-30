Поклонники не оценили миниатюрный купальник Анастасии Волочковой на пляже в Таиланде

30.12.2019, 22:04, Разное

Поклонники не оценили миниатюрный купальник Волочковой на пляже в Таиланде. Известная балерина поделилась своим снимком во время зимних каникул в этой стране.
На фотографии она предстала перед подписчиками без бойфренда, личность которого не раскрывает, хотя и утверждает, что отдыхают они в теплой стране вдвоем без дочери Ариадны. Девочка сейчас у своего отца Игоря Вдовина. Один из снимков балерины вызвал в сети активное недовольство фолловеров. И дело тут не только в зависти: у нас зима, а там лето.

Некоторые не оценили похудевшую Волочкову, они считают её слишком худой. Другие же обратили внимание, что розовый купальник ей явно не по размеру. Были и более лояльные комментарии, где фигура балерины была награждена комплиментами.



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