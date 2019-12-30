Поклонники не оценили миниатюрный купальник Анастасии Волочковой на пляже в Таиланде

Поклонники не оценили миниатюрный купальник Волочковой на пляже в Таиланде. Известная балерина поделилась своим снимком во время зимних каникул в этой стране.
На фотографии она предстала перед подписчиками без бойфренда, личность которого не раскрывает, хотя и утверждает, что отдыхают они в теплой стране вдвоем без дочери Ариадны. Девочка сейчас у своего отца Игоря Вдовина. Один из снимков балерины вызвал в сети активное недовольство фолловеров. И дело тут не только в зависти: у нас зима, а там лето.
Некоторые не оценили похудевшую Волочкову, они считают её слишком худой. Другие же обратили внимание, что розовый купальник ей явно не по размеру. Были и более лояльные комментарии, где фигура балерины была награждена комплиментами.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов решил уйти с поста. Об этом говорится в его обращении к наблюдательному совету компании, опубликованном 30 декабря на сайте «Укрзалізниці». «В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте «Укрзалізниці» и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью – улучшение состояния «Укрзалізниці» и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Депутат Госдумы: Путин давал компетентные ответы даже на некорректные вопросы / 19 декабря
- МИД Украины вернуло в свою структуру дипломата Марущинца, которого уволили из-за антисемитизма / 17 декабря
- Южнокорейские F-15 и F-16 сопроводили Ту-95 во время полета / 27 ноября
- Мнения: Крик детей и матерей должны услышать / 29 ноября
- Под ногтями погибшего школьника из Прилук Чаленко нашли чужую ДНК, дело переквалифицировали в умышленное убийство / 29 ноября
- Россиянин Беспутин завоевал титул чемпиона мира WBA / 1 декабря
- Определилась судьба проведения шахматной олимпиады в России / 9 декабря
- Российская футболистка погибла в ДТП / 4 декабря