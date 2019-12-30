«Я очень счастлива»: Яна Шевцова ждет мальчика

Яна Шевцова ждет мальчика. Экс-участница «ДОМа-2» нашла свое семейное счастье и готовится к рождению первенца.

Эпатажная участница рейтингового телешоу на российском телевидении осенью вышла замуж за бизнесмена Виктора и рассказывает о своей семейной жизни. В социальных сетях нет последних её фотографий, так как муж уверен, что «счастье любит тишину». Беременность 19-летней будущей мамы не причиняет особых хлопот, токсикоз во второй половине срока чаще всего отступает, а с сонливостью и чувством голода справиться удается. Прибавка в 5 кг не очень отразилась на фигуре стройной блондинки, которая нашла в себе мужество избавиться от вредных привычек. Забота и внимание мужа, его поддержка в непростой для женского организма период очень важны.

Шевцова находится в прекрасном расположении духа, а её жизнь сейчас напоминает пребывание в детском саду, когда «любят, кормят, выгуливают, делают для меня все», говорит она. С именем сына пара пока не определилась, чувствуется, что мнение мужа важно для Яны Шевцовой, которая поделилась своим счастьем с поклонниками.

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