Освобожденные пленные пожаловались врачам ЛНР на пытки в украинском плену

Треть освобожденных в рамках состоявшегося обмена удерживаемыми лицами подвергались в украинском плену пыткам, сообщил главный врач Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Олег Вольман.

«У всех пациентов, доставленных в ЛРКБ после обмена [с Украиной удерживаемыми лицами], проведен первичный осмотр, взяты анализы, проведено рентгеновское обследование, и в течение дня сегодня проводились консультации узкими специалистами», – цитирует главврача ЛРКБ ЛуганскИнформЦентр.

По словам Вольмана, 20 пациентов сообщили о том, что в плену они подвергались «пыткам, воздействию током, физическому и психологическому воздействию». У ряда пациентов уже выявлены патологии, полученные в результате физического воздействия. Главврач уточнил, что в настоящее время состояние всех пациентов стабильное, им в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, 29 декабря впервые за два года состоялся обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса.

В понедельник омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что все лица, переданные Киевом ДНР в рамках обмена пленными, подвергались пыткам. О пытках в СБУ рассказали и освобожденные жители Харькова.





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