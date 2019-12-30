Освобожденные пленные пожаловались врачам ЛНР на пытки в украинском плену

30.12.2019, 21:58, Новости дня

Треть освобожденных в рамках состоявшегося обмена удерживаемыми лицами подвергались в украинском плену пыткам, сообщил главный врач Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Олег Вольман.

«У всех пациентов, доставленных в ЛРКБ после обмена [с Украиной удерживаемыми лицами], проведен первичный осмотр, взяты анализы, проведено рентгеновское обследование, и в течение дня сегодня проводились консультации узкими специалистами», – цитирует главврача ЛРКБ ЛуганскИнформЦентр.

По словам Вольмана, 20 пациентов сообщили о том, что в плену они подвергались «пыткам, воздействию током, физическому и психологическому воздействию». У ряда пациентов уже выявлены патологии, полученные в результате физического воздействия. Главврач уточнил, что в настоящее время состояние всех пациентов стабильное, им в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, 29 декабря впервые за два года состоялся обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса.

В понедельник омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что все лица, переданные Киевом ДНР в рамках обмена пленными, подвергались пыткам. О пытках в СБУ рассказали и освобожденные жители Харькова.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Глава правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов решил уйти с поста. Об этом говорится в его обращении к наблюдательному совету компании, опубликованном 30 декабря на сайте «Укрзалізниці». «В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте «Укрзалізниці» и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью – улучшение состояния «Укрзалізниці» и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика