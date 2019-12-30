Освобожденные пленные пожаловались врачам ЛНР на пытки в украинском плену

Треть освобожденных в рамках состоявшегося обмена удерживаемыми лицами подвергались в украинском плену пыткам, сообщил главный врач Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Олег Вольман.
«У всех пациентов, доставленных в ЛРКБ после обмена [с Украиной удерживаемыми лицами], проведен первичный осмотр, взяты анализы, проведено рентгеновское обследование, и в течение дня сегодня проводились консультации узкими специалистами», – цитирует главврача ЛРКБ ЛуганскИнформЦентр.
По словам Вольмана, 20 пациентов сообщили о том, что в плену они подвергались «пыткам, воздействию током, физическому и психологическому воздействию». У ряда пациентов уже выявлены патологии, полученные в результате физического воздействия. Главврач уточнил, что в настоящее время состояние всех пациентов стабильное, им в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, 29 декабря впервые за два года состоялся обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса.
В понедельник омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что все лица, переданные Киевом ДНР в рамках обмена пленными, подвергались пыткам. О пытках в СБУ рассказали и освобожденные жители Харькова.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов решил уйти с поста. Об этом говорится в его обращении к наблюдательному совету компании, опубликованном 30 декабря на сайте «Укрзалізниці». «В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте «Укрзалізниці» и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью – улучшение состояния «Укрзалізниці» и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Украине создали Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насилия / 27 декабря
- В Шахтах «Учитель года» обматерил школьника-коммуниста, критиковавшего депутата ЕР / 15 декабря
- Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов / 18 декабря
- Rambler попросит прекратить уголовное дело из-за веб-сервера Nginx / 16 декабря
- Небензя пообедал с Трампом в Белом доме / 5 декабря
- В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат / 5 декабря
- «Половина россиян, работающих в ООН, — агенты ФСБ». Посол Украины в США заявил об «агентурной сети» России в ООН / 21 декабря
- Луговой назвал фантазиями предположение о причастности РФ к убийству в Берлине / 4 декабря