Членом правления «Роснефти» стал глава службы безопасности компании

В правление компании «Роснефть» вошел вице-президент — руководитель службы безопасности компании Урал Латыпов. Об этом сообщает «Интерфакс». Латыпов работает в «Роснефти» с 2016 года, а до этого был сотрудников органом прокуратуры и ФСКН.
Латыпов также ранее работал в должности старшего прокурора Главного управления по надзору за следствием Генпрокуратуры. В 2017 году по его заявлению возбудили дело о клевете в связи с распространением информации, что его увольнение якобы было связано с «лоббистской деятельностью».
Из состава правления «Роснефти» вышла Влада Русакова, которая в 2013–2019 годах работала вице-президентом и занималась газовым направлением. Также из состава исключили зампреда Юрия Калинина, который ранее ушел на пенсию.
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