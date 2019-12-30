Мнение: В 2019 году начал снимать кино…

30.12.2019, 21:55, Разное

Мне не раз  говорили, что «дело Минеева», о хитросплетениях которого я пишу уже несколько лет, очень киногеничное, мол, эта история – готовый сценарий документального фильма….  И давно мелькала мысль, может, и вправду тряхнуть стариной и решиться?

2019 год оказался годом, когда я  решился…. Собрал команду, с которой отснял кучу видеоматериалов, поработали над режиссерским сценарием…  Сейчас идет процесс монтажа.  Рассчитываю, что в годовщину убийства Александра Минеева 22 января 2020 года фильм увидят зрители…

Источник: Ирек Муртазин



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