Мнение: В 2019 году начал снимать кино…

Мне не раз говорили, что «дело Минеева», о хитросплетениях которого я пишу уже несколько лет, очень киногеничное, мол, эта история – готовый сценарий документального фильма…. И давно мелькала мысль, может, и вправду тряхнуть стариной и решиться?
2019 год оказался годом, когда я решился…. Собрал команду, с которой отснял кучу видеоматериалов, поработали над режиссерским сценарием… Сейчас идет процесс монтажа. Рассчитываю, что в годовщину убийства Александра Минеева 22 января 2020 года фильм увидят зрители…
Источник: Ирек Муртазин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов решил уйти с поста. Об этом говорится в его обращении к наблюдательному совету компании, опубликованном 30 декабря на сайте «Укрзалізниці». «В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте «Укрзалізниці» и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью – улучшение состояния «Укрзалізниці» и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Спирс показала, как провела день рождения / 4 декабря
- Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз США делегатам от РФ в ООН / 6 декабря
- Четырнадцатый российский регион сделал 31 декабря выходным / 12 декабря
- Названы темы беседы Трампа и Лаврова / 10 декабря
- Выступившему в защиту фигурантов «московского дела» иерею Ярославская епархия запретила служить в церкви на ближайшие пять лет / 30 декабря
- Зеленский: В любом случае не начну войну на Донбассе / 2 декабря
- Обыск в квартире Мухарского связан не с расследованием убийства Шеремета, а со сбытом наркотиков – полиция / 16 декабря
- Корреспондент — депутат от партии Зеленского призвала «приглушить» свободу слова на Украине / 29 ноября