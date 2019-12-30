“Спасение «рожденного ползать», или «Кривое» дефиле Су-57” заблокирована Спасение «рожденного ползать», или «кривое» дефиле Су-57

На прошлой неделе произошло сразу два знаменательных события на российском оружейном плацдарме. Причём оба напрямую связаны с многофункциональным истребителем почти пятого поколения Су-57.

Разумеется, речь идет как об объявлении, о первых поставках этих истребителей на экспорт, в Алжир, так и о первой катастрофе Су-57 с потерей боевой машины. И, как водится, обо всём по порядку.

Весьма примечательно то, что сразу после того как истребитель Су-57, который до конца 2019 года должен был пополнить состав ВКС РФ под бортовым номером 01 «синий», штопором пронзил земную твердь в районе Комсомольска-на-Амуре, а сроки поставок в войска этих боевых самолетов сдвинулись, в российских новостных лентах стали ретранслировать новость о большом экспортном заказе от Алжира.

Речь идет о подписании Алжиром контракта на закупку 14 единиц Су-57Э, 14 истребителей-бомбардировщиков Су-32 и 14 истребителей Су-35 на сумму около $6 млрд.

При этом, данный контракт не только стал первым экспортом для Су-57Э, но и Су-32, экспортной модификации Су-34, самолета, совершившего первый полёт в 1990 году, производящимся с 2008-го и только сейчас попавшего в экспорт-лист.

Конечно, рациональность Алжира в подобном заказе сама по себе вызывает множество вопросов, словно эта страна, пускай и давнейший партнер РФ по закупкам оружия, но покупала данные виды вооружений не для себя, а в первую очередь для России.

В частности, для поддержания имиджа крупного экспортёра, а также поддержания репутации Су-57, от которого отказались куда более вероятные заказчики в лице Индии и Турции.

И, конечно, информация о подписании данного контракта должна была быть озвучена в более торжественной обстановке и стать настоящим подарком ура-патриотической прослойке РФ к Новому году, но всё омрачила авария одного из первых серийных Су-57.

Авария, которая должна заставить задуматься потенциальных покупателей, а правильный ли выбор они сделали?

То, что Алжиру давно следовало обновлять свои ВВС – факт известный. На сегодняшний день военно-воздушные силы этой страны имеют на вооружении около 60 единиц Су-30МКА, 15 единиц МиГ-25ПД/РБШ поставлявшихся на протяжении 1980-х, МиГ-29С/УБ поставлявшихся из Украины и Беларуси, и 37 фронтовых бомбардировщиков Су-24 в модификациях М/МК и МР.

Из озвученного выше Алжирского контракта понятно, что Су-32 закупаются для замены устаревших Су-24, а Су-35 для усиления эффективности истребительного крыла.

Но, вот в том-то и вопрос, зачем Алжиру Су-57Э?

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В самой же России неоднократно высшие чины, имеющие статус официального лица, озвучивали нарратив о том, что Су-35 ничуть не хуже по своим характеристикам Су-57, при этом намного дешевле.

Например, в 2018 году член экспертного совета Госдумы по авиапрому, глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций ВПК Владимир Гутенев заявил об отсутствии массовой потребности ВКС в Су-57.

В том же 2018-м развернулась полномасштабная рекламная компания, позиционирующая Су-35 истребителем не хуже Су-57. В этой компании даже приняло участие издание The National Interest, с давних пор не ровно дышащее к российскому ВПК.

И несмотря на явно субъективные материалы американского издания, с ярко выраженным привкусом нефтегазовых транзакций за эту самую субъективность, нельзя не отметить, что Су-35 и вправду, фактически, равный, а по маневренности даже превосходящий Су-57 самолёт.

В свою очередь, говорить о проблемах Су-57 это уже просто моветон. Ведь за годы работы над ним, российские специалисты так и не смогли справиться с удручающим ЭПР и близко даже не приблизившемся к ЭПР F-22 и F-35. Более того, ряд технических инноваций с трудом можно назвать современными и высокотехнологичными, например, как распиаренное “не имеющее аналогов в мире” покрытие остекления кабины, применяемое в западных истребителях с 1980-х.

Да и ахиллесова пята Су-57 – двигатель второго этапа, он же «Изделие 30», первый полет с которым был совершен 5 декабря 2017 года и который ранее 2024-2025 г.г. в серийное производство вряд ли поступит, ставит вопрос о принадлежности данного истребителя к пятому поколению – ребром.

А потому и вправду, Алжир совершил крайне невыгодную для себя покупку. Первая страна, закупившая Су-57Э – это скорее услуга не своим ВВС, а российскому ВПК. Своеобразное спасение «рожденного ползать», которое должно было быть к Новому году представлено с помпой и феерией, а из-за катастрофы первого «серийника» – вышло смазанным и кривым.

В любом случае, с нескрываемым интересом наблюдаем за дальнейшим развитием событий вокруг этого истребителя почти пятого поколения. Уверен, в свете нынешних происшествий, интересные новости не заставят себя ждать.

Александр КОВАЛЕНКО

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