В России выросло количество бедных

30.12.2019, 21:53, Новости дня

В России 13,1% населения являются бедными

Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума в январе—сентябре текущего года составило 19,2 миллионов человек, что больше на 0,1 миллионов человек в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщил Росстат на своем сайте.

Таким образом в России 13,1% населения являются бедными, передает RNS. По данным ведомства, количество россиян, получающих меньше прожиточного минимума, в третьем квартале снизилось по сравнению со вторым на 1 миллионов человек и составило 17,6 миллионов человек. Прожиточный минимум в третьем квартале 2019 года составил 11 тысяч рублей.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ, в котором распорядился предпринять меры для снижения уровня бедности в стране. Согласно документу, к 2024 году уровень бедности должен быть снижен вдвое. Ранее стало известно, что россияне считают семью бедной, если средний доход одного члена не превышает 12,5 тысяч рублей.



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