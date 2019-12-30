Мнение: Переброска сил

Специализированные ресурсы, отслеживающие авиационные рейсы и авиаперемещения, отмечают необычную активность в воздухе между Турцией и Ливией. Только вчера из Турции в Ливию вылетели 4 самолета. По сообщениям уже из самой Турции, это идет масштабная переброска сирийских боевиков из Национальной арми, созданной из про-турецких прокси, в Триполи. За последние примерно 10 дней переброшено не менее 2500 человек.

Кроме того, идут работы по строительству в районе города Мисурата военной базы, а в порту Мисураты отводится место под организацию приема военных кораблей из Турции. Кстати, Мисурата — это бывшая турецкая колония Османской империи, влияние Турции здесь всегда было достаточно большим.

По всей видимости, Эрдоган намерен совместить свой собственный опыт и опыт Ирана и Кремля в сирийском конфликте — турки создадут несколько военных баз, куда и будут направлены регулярные войска Турции, а пушечным мясом будут служить наемники — как туземные, так и иностранные. Если учесть, что под рукой у турок находится порядка 3-3,5 миллионов сирийских беженцев, то людская ресурсная база у них почти неисчерпаема. Иран набирает наемников по всему Ближнему Востоку, которые воюют буквально за еду, но рассчитывают поживиться за счет мародерства. Россия вербует в частные военные структуры людей примерно такого же социального статуса, только в своей собственной стране, благо уничтожение собственной страны создало в провинции целые регионы, где нет работы, перспектив, денег, и люди вынуждены наниматься в наемники просто потому, что ничего другого нет. Регулярные силы Турции, России, Ирана в такой войне придают этому сброду нужное направление, снабжают его, а в случае необходимости могут и подавить любой бунт — вас привезли за три моря не филонить, а умирать, так что извольте выполнять.

Война в Ливии, по всей видимости, будет интенсифицирована. Мировые СМИ мало интересуются ситуацией в этой стране, поэтому простор для действий у всех сторон этого конфликта значительно шире, чем в той же Сирии. При этом официальные структуры будут играть в ту же игру "настамнет", игнорируя любые фото-видео- и прочие доказательства своего нелегального присутствия в зоне конфликта. Российские частники в Ливии "засветились" уже неоднократно, но как обычно, в лучшем случае государство сообщит, что это частная инициатива. Военную форму, автоматы, боеприпасы, артиллерию, бронетехнику и танки можно купить в любом магазине военторга, как известно.

Источник: Эль Мюрид

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