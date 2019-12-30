Мнение: Памятник тирану

Погода в России стоит теплая. Поэтому под Новый Год расцвела национальная политика.
В Астрахани собираются воткнуть памятник Ивану Грозному. Говорят, что деньги обещал «православный олигарх» Малофеев. Да и предложение, вроде, исходит от него.
Администрация города запустила голосование, хочет узнать мнение горожан. Но голосовать можно без регистрации и бесчисленное число раз.
Что дальше?
Вспомнить, что не только Астрахань, но и Казань брал и обсуждать вопрос об установке памятника Грозному в этом городе? В самом деле, чем он хуже?
Властям лучше не давать ходу таким инициативам. И без обсуждения ясно, что эта глупость ничего, кроме напряжения, в обществе не вызывает. И не только среди татар, но и среди всех людей, выступающих против памятников тиранам.
Во времена императорской России не додумались ставить памятники Грозному. До этого дошло дело только при власти пошлых чекистов – установили памятник тирану в Орле. Сидит на коне, держит в правой руке поднятый крест, а в левой меч, опущенный к земле. Лучше было бы наоборот. Смысла больше.
Что за осатанелое время, в которое мы живем!
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Источник: СерпомПо
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