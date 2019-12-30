Мнение: Украина подписала отказ от претензий к «Газпрому»

Подписание соглашений в инвестиционном арбитраже об отказе Украины от претензий к "Газпрому" (сумма претензий составляла 7.4 млрд. долларов), после того, как "Газпром" выплатил 2,9 млрд. долларов Украине.

Детали соглашения не раскрываются.

Переговоры по поводу документов по транзиту на 2020-2025 продолжаются.

Источник: Colonel Cassad

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