Der Spiegel — к берегам японского острова прибило «корабль-призрак»

На берегу японского острова Садо полиция обнаружила лодку с трупами на борту, пишет Der Spiegel. Полиция полагает, что она принадлежит северокорейским рыбакам, которые браконьерствовали в Японском море. Судя по состоянию найденных тел, «корабль-призрак» пробыл на воде долгое время, отмечает немецкое издание.



Reuters

К берегу японского острова Садо прибило деревянную лодку, на борту которой находились тела пяти человек, разложившиеся до скелета, пишет Der Spiegel. Также на судне были обнаружены две головы, отделённые от туловищ. Пока что неизвестно, принадлежат ли они уже найденным телам. Местная полиция проводит расследование, рассказывает немецкое издание.

Правоохранительные органы полагают, что «корабль-призрак» приплыл на остров из Северной Кореи. На его внешней стороне видны корейские буквы и цифры. С ноября это уже второе такое судно. При этом тот факт, что тела уже существенно разложились, свидетельствует о том, что лодка находится в море долгое время.

Рыбацкие лодки прибивает к берегам Японии годами — особенно в штормовые зимние месяцы. На многих из них находят трупы. В Японском море, омывающем берега Северной Кореи, России, Японии и Южной Кореи, постоянно происходят конфликты из-за прав на рыболовство. Пхеньян подталкивает своих рыбаков заплывать дальше в море в надежде на богатый улов.

Из-за северокорейских браконьеров Токио патрулирует свои воды. В октябре в результате столкновения с патрульным катером затонула рыбацкая лодка. 60 членов экипажа удалось спасти. В связи с этим японский премьер-министр Синдзо Абэ подал официальный протест Пхеньяну. По его словам, судно незаконно проникло в исключительную экономическую зону Японии.

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