Личное: Наутро я кинулся извиняться

Многие женщины-Штурманы приходят к мнению, что «мужчины любят слабых женщин».
Потому что силой они считают свой командный тон и свои постоянные заходы сверху. Мужчины этого не любят, и Штурманы делают вывод, что мужчины очень боятся сильных женщин и ищут слабых, чтобы командовать сами.
И мужчины-Штурманы часто считают, что многие женщины терпеть не могут сильных мужчин, а ищут тех, кто им будет подчиняться. Такие мужчины тоже грубо командуют, заходят сверху и все время поучают, а когда женщины возмущаются, решают, что женщины не женственны и не любят сильных мужчин.
Штурманы, хватит путать свои заходы сверху и силу. Сила проявляется в ваших реальных возможностях, а ваши заходы сверху — это ваша корона, которой вы всех только раздражаете. И все равно какого вы пола. Нет разницы. Штурманы бесят всех.
ivan_vvv
Здравствуйте, уважаемая Эволюция.
Я понимаю, что слишком опираюсь на Вашу щедрость в своих бедах, но эта ситуация просто выбила у меня почву из-под ног, поэтому я снова напрашиваюсь на разбор. Прошлое письмо вот
https://evo-lutio.livejournal.com/1037678.html
С момента прошлого письма мы с Р. худо-бедно начали встречаться. Два дня назад все было как обычно, переписывались в мессенджере.
(«Начали встречаться» — это он сочиняет. Если они и встречались, то как друзья, кофе попить. А скорее всего просто переписывались, без встреч. То есть сближения не получилось, но в прошлом письме у него был некий шанс приблизить ее. В этом письме он все завалил окончательно)
И вдруг она пишет:
Р: Ладно, мне надо кое-что сделать, я тебя покидаю. Спокойной ночи.
Я: Что-то случилось?
Р: небольшой форс-мажор, но все будет хорошо.
Я: а что за форс-мажор?
Р: я потом расскажу, когда уже все будет хорошо.
Я: что произошло?
Р: Ничего сверхплохого, есть некоторая проблема с машиной
Я: Ок, а что конкретно?
Р: ну все отлично будет
Я: что именно?
Р: ты издеваешься?
(Обратите внимание на его тон. Он говорит с ней, во-первых, как человек могущественный, во-вторых, как человек значимый. Этакий мачо, не обращающий внимание на заверения девушки, что все хорошо, и настойчиво требующий описать ситуацию четко. Но здесь все еще не так плохо. Это кое-как втискивается в гендерные рамки. Дальше будет хуже)
Я: нет, это ты издеваешься. Я спрашиваю, что случилось, ты не отвечаешь.
Р: у меня сломалась машина, кое-что плохо починили в прошлый раз, сейчас ее привез эвакуатор, мне нужно озаботиться срочным ремонтом. Вы удовлетворены, товарищ контролер?
Я: ты нападаешь на меня только за то, что я пытаюсь понять, что случилось.
Р: я не нападаю, я защищаюсь.
Я: От кого и от чего ты защищаешься?
Р: от тебя
Я: Офигеть. Логика супер. Что с тобой сегодня?
(Он забыл, что он в образе мачо, достал скалку и отругал ее как тетка. Вот когда мужчины, не сняв корону равенства, пытаются вести себя брутально, получается треш. Надо было просто предложить помощь, без истерик и без изумленного «что с тобой?» как будто раньше она была послушной девочкой, а не держала его на дистанции)
Р: В Смысле? Слушай, я не планирую свои горести в подробностях излагать. Не вижу в этом никакого смысла
Я: зря, мне можно
Р: Я не хочу сочувствия, я справлюсь.
Я: стереотип. Неправильный. Я не сочувствую, я думаю о тебе.
(«Мне можно» милостиво разрешает он. Как будто она не откровенничает, потому что боится потревожить, а не потому что он ей — никто)
Р: что для меня правильно я сама решу, прости
Я: отличный вариант ответа. Я к тебе людей пришлю сейчас же. Ты где?
Р: Каких людей?? Ты в своем уме?
Я: Заберут машину и починят. Пиши адрес.
(После того, как она возмутилась его грубому штурманству, он распорядился, что решать ее проблему будет сам. А она должна закрыть рот. Вот именно так некоторые мужчины и понимают «быть сильными». Дать понять женщине, что она — дура без него. И они ждут, что она будет млеть от этого. Женщины иногда млеют от этого, но только с мужчинами, значимость которых очень велика для них и которые в их глазах очень авторитетны. Но представьте, как Р. воспринимает автора? И как он выглядит сейчас в своей короне?)
Звоню ей
Р: Перестань мне звонить. Совсем уже чтоли?? Я не прошу твоей помощи.
Я: Понятно, что не просишь. Гордыня.
(Училка подключилась к Штурману и стала убеждать девушку, что она не только беспомощна, но еще и пропадет от гордыни. Мужчины, если вам кажется, что женщины — слабые, даже те, за которыми вы долго и безуспешно бегаете, вспомните хотя бы про существование других мужчин. С чего вы взяли, что вы единственный, способный помочь? Таких желающих как вы у любой симпатичной женщины наберется десяток. И намного лучше вас)
Р: Подожди, ты что? Под кайфом каким-то?
Я: ты совсем ненормальная?
Р: Не нужно меня спасать, я в состоянии разобраться со своей машиной сама. Наверно, произвожу на тебя безнадежное впечатление((
Я: будь любезна, скинь координаты.
Р: Ты взорвал мне мозг. У меня свой ремонтник уже много лет и никто другой мне не нужен. Ты не моя мама, чтобы на меня давить. Зачем ты устроил этот ужас?? Я боюсь тебя теперь.
Я: ты дома?
Р: Я дома. Блин, я ДОМА. Ты специально, да? Все я спать.
Я шлю ей сердечки.
(Наверное, ему показалось, что это ссора выглядит мило и по-семейному, а она и правда подумала, что ее невнятный приятель, которого она считала кем-то вроде плюшевого медведя, буйный идиот)
Р: никаких сердечек, контроля, сочувствия, жилетки, помощи и поддержки. Можно так сделать?
И: я тебя не контролирую, а все остальное бред.
Короче мы страшно разругались, она так и не сказала, где она, отчитав меня, что я лезу в ее жизнь.
(Тут я не поняла. Он продолжал ругаться с этой женщиной всю ночь? Не давая ей решать проблему с машиной? Ну и помощник)
Наутро, я кинулся извиняться:
Я: Привет. Извиняюсь за вчерашний цирк. Больше ничего подобного писать не буду.
(И как у всех ковриков в коронах, после косяка — обязательный слив под плинтус. Сам назвал себя клоуном, подтвердив свой неадекват, отствие самоконтроля и самоуважения)
Р: Но что же случилось вчера? Что это было.
Я: Узнав, что у тебя что-то случилось с машиной, подумал, что ты стоишь одна ночью на дороге, стал переживать и эмоционально реагировать.
Р: ок, ясно
Спустя время я скидываю ей фото подарка для дочки своей.
Р: Слушай, я больше не смогу переписываться с тобой как раньше. Только давай ничего не будем выяснять, ок?
Я: понимаю. Можно я буду делиться с тобой яркими событиями у меня в жизни. Обещаю это делать нечасто. Мне очень жаль, что так все случилось.
Р: Мне будет не хватать кофе по утрам)
Я: А мне будет не хватать тебя и твоих взглядов. Очень.
Р: это всего на пару дней и отпустит. Слушай, какая-то девушка будет очень счастлива рядом с тобой, точно! А я буду ждать новостей, что у тебя родился сын
Я: зная себя, это точно не на пару дней. В любом случае, я хочу, чтобы ты была счастлива и не собираюсь этому препятствовать.
(Решил поставить жирную точку поверх точки, которую поставила она. И опять в короне пообещал не препятствовать, как будто он в силах заставить ее быть с ним. И дальше будет думать, что его жирная точка — это его инициатива к расставанию. И будет рваться вернуться)
Вот так ужасно все закончилось((
Мне бы хотелось услышать, в чем именно я виноват, (а в тайне хочу услышать, что это она виновата). Хочу спросить, можно ли сделать что-то в этой ситуации еще?
(Когда Победители спрашивают, что можно сделать еще, всегда хочется ответить: убить себя об стену. Автор, нужно оставить эту девушку в покое навсегда. А с другой девушкой учиться уважать женщин. Не лезть наверх и не сливаться ей под ноги, а уважать ее)
Источник: Эволюция
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