CNN — автор эксперимента по созданию «первых в мире генетически модифицированных детей» получил три года тюрьмы

Суд города Шэньчжэнь вынес приговор в отношении биолога Хэ Цзянькуя, который год назад объявил о рождении первых генетически модифицированных детей, которым он смог при помощи геномного редактирования привить устойчивость к ВИЧ, пишет CNN. По данным канала, биолога, обвинявшегося в подделке документов и нарушении целого ряда нормативных требовании, приговорили к трём годам тюрьмы и штрафу в 3 миллионов юаней.



Reuters

Китайский биолог Хэ Цзянькуй, который в 2018 году «поразил мир», объявив о рождении первых в мире генетически модифицированных детей, организмы которых учёный смог сделать устойчивыми к ВИЧ при помощи метода «геномной хирургии» CRISPR/Cas9, был приговорён судом Наньшаньского района города Шэньчжэнь к трём годам тюремного заключения и штрафу в размере 3 миллионов юаней (26,6 миллионов рублей), пишет сайт телеканала CNN со ссылкой на китайские СМИ.

Как отмечается в материале CNN, суд постановил, что Хэ, а также два ассистировавших ему учёных — Чжан Ренли и Цинь Цзиньчжоу — в целях получения личной выгоды «нарушили национальные нормативные требования, предъявляемые к научным исследованиям и медицинским услугам, пересекли границы допустимого в плане научной и медицинской этики и неосторожно применили технологии редактирования генома в области репродуктивной медицины, подорвав ход лечения» родителей генетически модифицированных детей. В приговоре подчёркивается, что подсудимые не имели квалификации врачей, и что Хэ подделал документы, подтверждающие прохождение его экспериментом этической экспертизы, а также результаты анализов крови, дабы обойти действующий в Китае запрет на получение ВИЧ-положительными родителями услуг репродуктивной медицины.

По данным американского канала, Чжан Ренли получил два года тюрьмы и штраф в 1 миллионов юаней (8,9 миллионов рублей), тогда как Цинь Цзиньчжоу отделался полутора годами условного срока и штрафом в 500 тыс. юаней (4,4 миллионов рублей). Всем трём подсудимым, каждый из которых признал свою вину, также пожизненно запретили заниматься репродуктивной медициной, говорится в статье.

Как напоминает обозреватель CNN, объявляя в 2018 году о рождении генетически модифицированных детей — девочек-близняшек по имени Лулу и Нана, — Хэ отмечал, что «гордится» своим достижением; учёный также упоминал, что в результате его эксперимента забеременела ещё одна женщина. Между тем, многие коллеги Хэ раскритиковали его эксперимент, называя его «чудовищным» и «неэтичным», и отмечая, что он стал «серьёзнейшим ударом» по репутации китайской биомедицинской науки. Многие представители научного сообщества также выражали обеспокоенность по поводу этических аспектов эксперимента и по вопросу того, как было получено согласие на него от родителей девочек.

Редактирование генома эмбрионов, полученных в результате экстракорпорального оплодотворения и предназначенных для переноса в тело будущей матери, прямо запрещается законодательством многих стран, включая и США, пишет автор статьи. В Великобритании такое редактирование может осуществляться лишь в научных целях и только после получения соответствующего разрешения от государства. На данный момент у учёных нет точных данных по поводу того, насколько опасна процедура, и может ли она обернуться непредвиденными последствиями для детей после их рождения или же в следующих поколения, подчёркивает журналист CNN.

Китай в последние годы вкладывает большие средства в развитие редактирования генома, говорится в статье. Благодаря государственному финансированию учёным из Поднебесной удалось стать первыми по целому ряду аспектов геномного редактирования — в частности, именно в Китае был в 2016 году впервые применён метод CRISPR/Cas9 для редактирования человеческого генома, отмечает автор.

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Последнее: Суд города Шэньчжэнь вынес приговор в отношении биолога Хэ Цзянькуя, который год назад объявил о рождении первых генетически модифицированных детей, которым он смог при помощи геномного редактирования привить устойчивость к ВИЧ, пишет CNN. По данным канала, биолога, обвинявшегося в подделке документов и нарушении целого ряда нормативных требовании, приговорили к трём годам тюрьмы и штрафу в […]