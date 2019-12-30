Мнение: Новогоднее НасТроеНие — 3.

С наступающим Светлым, Новым 2020 годом!
Источник: Конт
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Суд города Шэньчжэнь вынес приговор в отношении биолога Хэ Цзянькуя, который год назад объявил о рождении первых генетически модифицированных детей, которым он смог при помощи геномного редактирования привить устойчивость к ВИЧ, пишет CNN. По данным канала, биолога, обвинявшегося в подделке документов и нарушении целого ряда нормативных требовании, приговорили к трём годам тюрьмы и штрафу в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Построить стену и жить дальше» — на Украине рассказали о «плане Б» по Донбассу / 6 декабря
- Фейк российских СМИ: украинский сайт «Миротворец» закрывается / 10 декабря
- Ученые разрушили миф о самоообследовании женщин / 28 ноября
- Крымских пленных включат в следующий этап обмена – представительство президента Украины в АРК / 29 декабря
- Климкин заявил об угрозе перехода украинских земель под власть России / 13 декабря
- Тори получили абсолютное большинство в британском парламенте / 13 декабря
- Американский документалист — администрация Трампа покушается на свободу самовыражения работников искусства в сети / 9 декабря
- Скороход заявила, что 11 нардепов от «Слуги народа» планируют выйти из фракции / 26 ноября