Госдеп США объяснил «несвоевременность» учений России, Китая и Ирана

Представитель Госдепа США, говоря об учениях Китая, РФ и Ирана, заявил, что сейчас время не для учений, а для санкций.
Об этом информирует РИА «Новости».
Напомним, совместные учения военно-морских сил Ирана, РФ и Китая стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон заявлял, что США будут наблюдать за учениями. Между тем Иран пригрозил уничтожать разведывательные аппараты в районе учений с Россией.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представитель Госдепа США, говоря об учениях Китая, РФ и Ирана, заявил, что сейчас время не для учений, а для санкций. Об этом информирует РИА «Новости». Напомним, совместные учения военно-морских сил Ирана, РФ и Китая стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон заявлял, что США […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Подмосковье нашли свалку бочек с серной кислотой / 3 декабря
- Прокуратура признала незаконным привлечение школьников к учениям МВД / 25 декабря
- На Донбассе 22 декабря погиб украинский военный / 22 декабря
- По случаю 30-летия «Симпсонов» в соцсети проекта разместили эпизод первой серии первого сезона / 18 декабря
- Трамп официально объявил о создании Космических войск США / 21 декабря
- Зеленский: К нормандской встрече готовы, но надо еще поработать / 25 ноября
- Материнский капитал разрешат тратить на строительство домов на дачных участках / 27 ноября
- N-TV — в 2020 году РФ поставит на поток самые дешёвые в мире электромобили / 25 ноября