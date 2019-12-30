Госдеп США объяснил «несвоевременность» учений России, Китая и Ирана

30.12.2019, 21:19, Новости дня

Представитель Госдепа США, говоря об учениях Китая, РФ и Ирана, заявил, что сейчас время не для учений, а для санкций.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, совместные учения военно-морских сил Ирана, РФ и Китая стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

Официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон заявлял, что США будут наблюдать за учениями. Между тем Иран пригрозил уничтожать разведывательные аппараты в районе учений с Россией.



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Последнее: Представитель Госдепа США, говоря об учениях Китая, РФ и Ирана, заявил, что сейчас время не для учений, а для санкций. Об этом информирует РИА «Новости». Напомним, совместные учения военно-морских сил Ирана, РФ и Китая стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон заявлял, что США […]

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