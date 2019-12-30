В Астрахани во время поминок в кафе провалился пол. В это время за столом сидели 14 человек.
По данным «Царьграда», четверых пострадавших увезли в больницу. Стоит отметить, что среди присутствующих был ребенок.
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