Треть всех переводов трудовых мигрантов поступает из Польши – Нацбанк Украины

30.12.2019, 21:18, Новости дня

Более 32% всех денежных переводов украинских трудовых мигрантов в Украину приходят из Польши. Об этом 27 декабря сообщило «Громадське» со ссылкой на Нацбанк.

По данным НБУ, за три квартала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину $8,74 млрд, из которых $2,82 млрд составили переводы из Польши.

Денежные переводы из стран ЕС составили подавляющее большинство всех переводов трудовых мигрантов в Украину — $5,83 млрд. Переводы из стран СНГ за девять месяцев 2019 года составили менее $1 млрд.

Кроме Польши, больше всего денежных переводов в Украину поступает из Чехии ($800 млн), России ($775 млн) и США ($713 млн), добавили в НБУ.

12 декабря заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб сообщал, что за 10 месяцев 2019 года переводы трудовых мигрантов из-за рубежа составили $9,7 млрд.

1 августа в Министерстве социальной политики Украины заявили, что более 3,2 млн украинцев работают за рубежом на постоянной основе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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