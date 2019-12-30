В Москве гендиректор ЧОПа с семьей обокрал «Ашан» на 30 тысяч

В Москве гендиректор ЧОПа с женой и сыном обнесли магазин «Ашан» на 30 тысяч рублей. Злоумышленников вычислили по видеокамерам, пишет «Царьград». Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

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Последнее: В Москве гендиректор ЧОПа с женой и сыном обнесли магазин «Ашан» на 30 тысяч рублей. Злоумышленников вычислили по видеокамерам, пишет «Царьград». Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.