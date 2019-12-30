«Давление одной группы»: Украине гарантировали распад

Положение вещей, установившееся на Украине после государственного переворота в 2014 году, провоцирует все новые и новые конфликты. Избежать их можно только в том случае, если страна будет готова к радикальным переменам.
«Сегодня любое давление одной группы, маленькая она, большая, с превращением в идеологию, будет приводить к тому, что сначала происходят внутренне-общественные конфликты, а потом – территориальные, что мы увидели в Крыму и Донбассе», – заявил Владимир Грановский. И страна не застрахована от того, что в будущем подобный сценарий повторится в других ее частях.
Наоборот, имеющиеся проблемы вкупе с особенностями украинского государственного устройства практически гарантируют, что это произойдет. «Соответственно, это будет форма переворота, это будет форма военных действий или чего угодно, продолжение унитарности и национальной идеологии будет приводить к потере территорий», – подчеркнул эксперт.
В 2013 Украина с её про-европейским Майданом имела широкую поддержку на Западе.
Но #Порошенко , сохранив и возглавив олигархическую систему, за 5 лет выхолостил всё, ради чего люди вышли на Майдан.
И теперь Западу проще уничтожить Украину.
Позор негодяю Порошенко.
— Engy Kpi (@EngineerKPI) December 30, 2019
При этом другой украинский политик — бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Гордей Белов – выразил уверенность, что нового Майдана на Украине не произойдет. Объясняется это, однако, далеко не стабильностью государственного устройства.
«Никаких майданов не будет. Будет сразу военный переворот», – выразил уверенность Гордей Белов.
Он напомнил, что только по официальным банным СБУ на руках у украинцев находятся от трех до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия. Это заставляет центральную власть на Украине всерьез опасаться массовых беспорядков. Ведь если возникнет такая ситуация, то многие люди выйдут в центр Киева не с плакатами и лозунгами, а с оружием в руках.
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Последнее: Положение вещей, установившееся на Украине после государственного переворота в 2014 году, провоцирует все новые и новые конфликты. Избежать их можно только в том случае, если страна будет готова к радикальным переменам. «Сегодня любое давление одной группы, маленькая она, большая, с превращением в идеологию, будет приводить к тому, что сначала происходят внутренне-общественные конфликты, а потом – территориальные, […]
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