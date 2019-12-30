Израильские ученые определили восприятие смерти мозгом

Израильские исследователи из Университета Бар-Лиан определили, как именно мозгом человека воспринимается смерть. Ученые сделали вывод, что мозг обеспечивает защиту психики от неудобной правды, вынуждая относиться к прекращению жизни, как к чему-то, свойственному исключительно другим людям.

Во время исследования добровольцам предложили наблюдать за появлением различных лиц на дисплее. При этом несколько раз за сеанс появлялись их собственные изображения. В соответствующий момент учёные провели контроль мозговой активности добровольцев. После завершения демонстрации последовательности снимков активность мозга показывала эмоцию удивления. После этого над лицами на дисплее возникали разнообразные слова. Для 50% случаев они имели отношение к смерти.

«Мы не имеем возможности рационально отрицать неизбежность смерти, однако думаем про это достаточно отстранённо, как о проблеме других людей. Мозг не готов признать, что смерть имеет отношение к нам, он намерен не верить такой информации», — отметили эксперты.

Ученые выяснили, что появление таких слов на портретом самого испытуемого вызывало отключение мозгом «системы предсказаний». Соответственно, человек отказывался связывать самого себя со смертью. Мозг описывал информацию, как затрагивающую кого-то другого.

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