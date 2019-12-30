Одна из сцен секса в финальном сезоне «Игры престолов» стала лучшей в 2019 году

СМИ составили рейтинг лучших сцен секса в текущем году. Как пишет издание PopSugar, первое место отдали одному из эротических моментов в финальном сезоне сериала «Игра престолов».

Первое место эксперты отдали сцене, где Арья Старк раздевается перед Джендри, прося его показать, что такое любовь. События происходят перед большой битвой, где главные герои могли погибнуть в любой момент.

Второе место заняла сцена из фильма «Рокетмен», которая повествует об отношениях певца Элтона Джона с его первым менеджером Джоном Рейдом. Эпизод из ленты «Стриптизерши» оказался на третьем месте, там девушки репетируют танец перед выступлением.

Четвертое место заняла сцена из сериала «Розуэлл, Нью-Мексико», а замкнул пятерку лидеров сериал «Флибэг».

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